قرض و بدهکاری ارثیه روستائیان به فرزندان/۲۱ میلیون نفر روستایی و عشایر

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل رضوی شامگاه چهارشنبه در نشستی با مسئولان، اعضای شوراهای شهر و روستا و دهیاران شهرستان شاهرود در محل فرمانداری شهرستان، با اشاره به اینکه باید روز به روز تعداد افراد وابسته به کمیته های امداد امام خمینی (ره) و یا بهزیستی کاهش پیدا کند، اظهار داشت: باید زمینه های حضور مردم و فعالان اقتصادی در چرخه تولید کشور فراهم شود.

وی افزود: طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در سالجاری که با نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و جهادی است باید به اقتصاد و فرهنگ کار و تلاش توجه و همه با هم مخلصانه و بدون فوت وقت به صورت جهادی حرکت و تلاش کنیم.

رضوی با تاکید بر اینکه حرکت مسئولان باید در راستای بی نیاز کردن مردم باشد، گفت: معنای دقیق کلمه حکومت علوی و نبوی در کشور پیاده شود.

۲۱ میلیون نفر از جمعیت کشور روستایی و عشایر هستند

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی با مشارکت مردم به پیروزی رسید، ابراز داشت: هدف دولت تدبیر و امید در این جنگ اقتصادی حضور و مشارکت مردم است و بدون حضور مردم امکان موفقیت در جنگ اقتصادی وجود ندارد.

رضوی، ۲۱ میلیون نفر از جمعیت کشور را ساکن در روستاها و عشایر خواند و اظهار داشت: جمعیت روستایی و عشایری استان سیستان و بلوچستان نیز ۵۱ درصد است.

وی با اشاره به اینکه ۲۳ درصد مردم استان سمنان نیز از این قشر هستند ادامه داد: متاسفانه در آمد روستائیان ۲۲ استان کشور از جمله استان سمنان از هزینه های آنها کمتر است با این شرایط آنها ارثیه ای که خانواده های روستایی برای فرزندان خود کنار می گذارند قرض است و بدهکاری.

مردم باید طلبکار مسئولان باشند

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه مردم باید طلبکار مسئولان باشند، گفت: در مکتب ما انتقاد سراسر یک هدیه الهی است.

رضوی خاطرنشان کرد: خدمات ارزنده ای که در دولت یازدهم و توسط رئیس جمهور کشور انجام شده است توسط هیچ رئیس جمهوری تا کنون صورت نگرفته است.

وی افزود: یکی از این موارد دیدار اختصاصی مسئولان با مردم روستا و عشایر در مراکز استان ها است که تاکنون این طرح در استان های چهارمحال و بختیاری لرستان و خراسان جنوبی انجام شده است.

نرخ رشد اقتصادی منفی ۶ درصدی کشور در دولت دهم

نماینده دولت تدبیر و امید در توسعه روستایی، درباره مشارکت مردم در امور اقتصادی در دولت یازدهم، اظهار داشت: دولت تنها حضور مردم را در مسائل سیاسی طلب نمی کند بلکه در مسائل اقتصادی نیز باید مردم حضور پیدا کنند لیکن اگر مردم در این زمینه نیز همکاری کنند قطعا در مسائل اقتصادی نیز رشد خواهیم کرد.

رضوی در باب مقایسه عملکرد دولت های دهم و یازدهم، توضیح داد: نرخ رشد اقتصادی نزدیک منفی شش درصد در سال ۹۱ ومنفی یک درصد نیز در سال ۹۲ در دولت قبلی صورت گرفته است.

وی افزود: در طی هشت سال فعالیت دولت نهم و دهم کل اشتغال کشور تنها ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده است که در زمان تحویل گرفتن دولت به ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسید و این فاجعه تنها به دلیل توجه به واردات صورت گرفت و حاصل دلسوزی و تدبیر نبود.

مشکلات مردم روستاهای کشور رصد می شود

این مقام مسئول با بیان اینکه تعریف دقیق ما از روستا واحدی فرهنگی، تولیدی، اجتماعی، کاربری، سکونتی و فضایی است، گفت: امروز مردم روستاهای کشور از سه درد عمده، اعم از اقتصاد و اشتغال و مسئله تبعیض در خدمات رنج می برند.

رضوی با طرح این پرسش که چرا خدماتی که به شهرها ارائه می شود در روستاها وجود ندارد؟ تصریح کرد: چرا تمام شهرنشین های کشور دارای سند مالکیت هستند اما سند ملکیت و همچنین اینترنت پر سرعت در اکثر روستاهای کشور وجود ندارد.

وی ادامه داد: بسیاری از روستاهای کشور برخی از کانال های صدا و سیما را دریافت نمی کنند و از دیدن آن محروم هستند که باید این تبعیض را از بین برد.

اینترنت پرسرعت در روستاهای بالای ۵۰خانوار

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری، از اشاعه اینترنت پرسرعت در روستاها خبر داد و تصریح کرد: دولت تدبیر و امید با سازمان مخابرات قرار داد امضا کرده که تا پایان سالجاری تمام روستاهای بالای ۵۰ خانوار از اینترنت پرسرعت بهره مند شوند.

رضوی خاطرنشان کرد: مسئله بیمه تامین اجتماعی مردم روستاها و عشایر عزیز به صورت جد در دستور کار دولت قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین در خصوص بیمه حوادث و بیمه های تکمیلی نیز قطعی خواهد شد که باید مشکلات را به حداقل خود رساند.

رضوی با بیان اینکه باید جاذبه ها در روستا افزایش پیدا کند، تصریح کرد: این مهم سبب می شود تا همان گونه که فضای و آب و هوای روستا بسیار مطلوب است فضای کسب و کار نیز در روستاها مطلوب شود.

وی ادامه داد: هر استان در کشور موظف است برنامه توسعه روستایی استان خود را تنظیم و تهیه کند زیرا سرمایه های هر روستا با روستای دیگر متفاوت است که باید کارگروه توسعه روستایی در روستاها تشکیل شود.

۲۰ هزار خانوار دهستانی در فعالیت های اقتصادی شارکت نمی کنند

این مقام مسئول با بیان اینکه ۲۰ هزار خانوار دهستانی در فعالیت های اقتصادی شارکت نمی کنند، ابراز داشت:۷۰درصد این افراد که تمایل به همکاری و مشارکت از خود نشان داده اند شامل یک هزار و ۴۰۰ خانوار هستند.

رضوی تاکید کرد: اگر متوسط درآمد هر خانوار یک میلیون تومان در نظر گرفته شود با شرکت تعاونی یا سهامی خاص که خود روستاها تشکیل می دهند یک میلیارد و۱۴۰ میلیون تومان جمع آوری می شود.

وی افزود: دولت سه برابر این مبلغ را به مردم روستاها با نرخ کارمزد چهار درصد وام می دهد که در مجموع به مبلغ پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است و همچنین برای مردم روستاهایی که با کشورهای خارجی همسایه هستند وام بدون کارمزد ارائه می شود.

روستاهای شاهرود از جمعیت جوان تخلیه شده اند

نماینده مردم شهرستانهای شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه روستاهای این شهرستانها از جمعیت جوان خالی شده اند، گفت: با وجود اینکه در سالیان پس از انقلاب امکانات مختلفی به روستاها انتقال پیدا کرد اما عملا ترکیب جمعیتی ما که در روستاها سکونت داشتند تغییر کرده است.

دکتر کاظم جلالی با اشاره به کوچ جوانان از روستاها، اظهار داشت: امروزه تنها جمعیت محدودی از چهره های کهنسال در روستاها زندگی می کنند و متاسفانه امروز حاشیه نشینی در شهرها تقویت شده است.

وی افزود: بزرگترین دلیل این امر این است که در ایجاد اشتغال پایدار در سطح روستاها به درستی عمل نشده است.

هر زمانی که درآمدهای ارزی ما افزایش یافت حجم واردات در کشور نیز بالا رفت

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مهمترین راه حل عدم کوچ در مناطق روستایی را آغاز به کار کارگاه های تولید و اشتغال در این مناطق دانست و بیان داشت: در گذشته محصولات غذایی عمدتا از روستاها به سوی شهرها گسیل می شداما امروز این پدیده کاملا معکوس است.

جلالی ضمن ابراز امیدواری از تصمیمات دولت یازدهم، تصریح کرد: امیداریم در دولت تدبیر و امید فکر اساسی نسبت به مسئله اشتغال پایدار در روستاها انجام شود که بخشی از آن با بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی ارتباط برقرار می کند.

وی افزود: در ایران ظرفیت های اقتصادی زیادی وجود دارد اما هر زمانی که درآمدهای ارزی ما افزایش یافت حجم واردات در کشور نیز بالا رفت و هرگاه جیب ما از پول نفت پر پول شد نگاه اکثریت ما به سوی خارج رفت.

با کاهش هر دلار قیمت نفت ۹۰۰ میلیارد تومان از درآمدها کاهش می یابد

عضو فراکسیون اکثریت اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پس از بررسی بودجه سال ۹۴ در کمیسیون ها مجلس درآمدهای نفتی ما کاهش یافته است، گفت: شاید برخی از این مطلب ناراحت شوند اما در هر صورت مردم ایران باید این دوره را تجربه کنند و برای نجات کشور باید همه تلاش کنند.

جلالی همچنین با اذعان بر اینکه این در حالی است که با کاهش هر دلار قیمت نفت ۹۰۰ میلیارد تومان از مجموعه درآمدها کاهش پیدا می کند تاکید کرد: در خصوص درآمد نفت غفلت شده است و حتی روستاهای کشور نیز به منابع نفتی توجه نشان می دهند.

وی ادامه داد: معمولا در نوشتن بودجه کشور از سر ناچاری تمامی منابع توسط دولت ها بیشتر در نظر گرفته می شود.

درآمد ۸۶ هزار میلیارد ریالی دولت از محل اخذ مالیات محقق نخواهد شد

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به در آمدهای مالیاتی دولت طی سالجاری، تاکید کرد: میزان درآمدهای مالیاتی در سال آینده ۸۶ هزار میلیارد در نظر گرفته شده اما بیشتر از سقف ۷۹ هزار میلیارد محقق نخواهد شد.

جلالی با تصریح بر اینکه باید راه های جدیدی برای درآمد کشور پیدا کنیم خاطرنشان کرد: راه هایی که پیش روی ماست و می توان به آنها تکیه کرد ایجاد فرهنگ کار و تلاش است.

وی ادامه داد: ایرانی ها مردم دوران اضطرار و بحران هستند و این مسئله در تمام دوره ها و شرایط مختلف کاملا مشخص و مشهود است، درسی که از این تحریم ها و فشارها باید گرفت این است که باید همه ما در سازندگی کشور کار و تلاش کنیم.

هدر رفت ۴۳ درصد آب برخی از روستاهای شاهرود

معاون استاندار سمنان و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود نیز دراین نشست با بیان اینکه اکثر جاده های روستایی شهرستان از نعمت آسفالت برخوردار هستند، گفت: متاسفانه هنوز جاده های منطقه طرود و بخش بیارجمند در منطقه خارتوران از نعمت آسفالت محروم است.

سید محمد رضا هاشمی با اشاره به مشکلات شهرستان شاهرود، اظهار داشت: در کنار پتانسیل های قابل توجه و ارزنده در بخش های مختلف، روستائیان شاهرود از برخی مشکلات و محدودیت ها رنج می برد و همچنین متاسفانه خشکسالی دامن گیر شهرستان شده است.

وی ادامه داد: به دلیل کمبود آب مشکلات متعددی در بخش آبرسانی به روستاها به وجود آورده است و تقریبا ۴۳ درصد آب موجود در سطح برخی از روستاها به علت فرسوده بودن شبکه آب رسانی هدر رفته است.

آبرسانی به ۱۱ روستای شاهرود با تانکر

مقام عالی دولت در شهرستان شاهرود، با تاکید بر مشکلات آبرسانی به برخی روستاهای شهرستان، ابراز داشت: این در حالی است که این امر در ۱۱ روستا به دلیل نبود آب شرب با تانکر انجام می شود و به دلیل کمبود منابع مالی برای خرید تانکرهای آب مورد نیاز در روستاها باید مبلغ مناسبی تخصیص داده شود.

هاشمی تاکید کرد: در چند سال اخیر کارگاه های زیادی با وجود ۲۴ سرمایه گذار در مناطق روستایی فعالیت کردند و تنها دو سرمایه گذار باقی مانده است که متاسفانه امروز به دلیل عدم نقدینگی و تسهیلات بانکی مناسب بسیاری از کارگاه های تولیدی تعطیل شده است.

وی افزود: همچنین باید گفت که برخی دیگر از کارگاه های تولیدی در مرحله تعطیلی قرار گرفته در حالیکه با ارائه تسهیلات بانکی ناچیز می توانیم دوباره شاهد فعالیت کارگاه های تولیدی در سطح روستاهای شاهرود باشیم.

تلاش برای اشتغال پایدار در مناطق محروم

معاون استاندار سمنان با تاکید بر تلاش های خوب برای اشتغال پایدار در روستاهای شهرستان شاهرود، اظهار داشت: با وجود مشکلات موجود در حال حاضر کارگاه های خوبی مانند تهیه لباس ورزشی در شهر کلاته خیج که در سطح کشور نمونه است و همچنین کارگاه تولید مبلمان در منطقه ده ملا شهرستان شاهرود فعالیت می کنند.

هاشمی تاکید کرد: همچنین وجود سه هزار بافنده فعال و پنج کارگاه قالیبافی و ۶۷ کارگاه در بخش صنایع دستی در حوزه شهرستان شاهرود وجود دارد.

وی خطاب به معاون محترم ریاست جمهوری در توسعه روستایی، گفت: برای برطرف شدن مشکلات موجود قطعا نگاه ویژه دکتر رضوی کارساز خواهد بود.

هاشمی در خاتمه تاکید کرد: امیدوارم با سیاست دکتر رضوی در بخش اشتغال پایدار در سطح روستاها از مهاجرت مردم روستا به شهرها و حاشیه نشینی شهرها جلوگیری شود تا شاهد خالی شدن سکنه ها به دست مردم روستاها نباشیم.