توسعه پایدار بهترین راهکار برای ماندگاری جمعیت در روستاهاست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی ظهر پنجشنبه در نشست بررسی مشکلات روستاهای استان سمنان که با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، در محل استانداری برگزار شد ضمن بیان اینکه اقتصاد، توسعه و امنیت پایدار روستاها وابسته به ماندگاری جمعیت در روستاهاست اظهار داشت: برای حفظ امنیت هم شده، باید برای ماندگاری جمعیت روستاها برنامه داشت.

وی با اشاره به این مطلب که درآمد روستاییان پایین تر از اهالی شهر است ولی هزینه های روستا با شهر برابر است افزود: برخی از معضلات اجتماعی تخلیه روستاها از جمعیت و کوچ جوانان روستایی برای کسب شغل به مناطق شهری است.

در این نشست که با حضور سیدابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برگزار شد، فرمانداران شهرستانهای مختلف استان کم آبی، کمبود نقدینگی برای فعالیتهای اقتصادی روستاییان، توجه بیشتر به مشاغل خانگی، توانمندسازی روستاییان، تضمین فروش و ایجاد بازار برای صنایع دستی تولیدی روستاییان و ... را از مهمترین مسایل مربوط به روستاهای این استان مطرح کردند.