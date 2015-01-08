برف زمستان آورد/ بارش برف یک هفته مهمان استان مرکزیست

به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار مهر، بارش برف که از حوالی ساعت ۱۱ صبح آغاز شد در برخی نقاط غربی استان شدید و در برخی نقاط مثل ساوه نیز به صورت باران بود.

کارشناس تحقیقات و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: بارش برف که از صبح امروز (پنجشنبه) در اغلب نقاط استان مرکزی آغاز شد، تا شب به صورت پراکنده ادامه دارد.

محمود امیدی بیان کرد: فردا نیز آسمان هوای استان ابری همراه با مه صبحگاهی و وزش باد است که از شنبه با ورود جبهه جدید، دوباره بارش برف در استان مرکزی آغاز می شود.

وی اظهار کرد: دمای هوای استان هم اکنون چهار درجه بالای صفر است ک در ۲۴ ساعت آینده به طور میانگین بین هشت تا ۱۲ درجه سردتر خواهد شد.

بارندگی زراعی امسال تاکنون ۸۷ و هشت دهم میلیمتر بوده که در مقایسه با ۱۱۶ و ۹ دهم میلیمتر مدت مشابه پارسال، ۲۵ درصد کاهش داشته است.

کارشناس تحقیقات و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان مرکزی گفت: بارندگی زراعی امسال تاکنون ۸۷ و هشت دهم میلیمتر بوده که در مقایسه با ۱۱۶ و ۹ دهم میلیمتر مدت مشابه پارسال، ۲۵ درصد کاهش داشته است.

وی بیان کرد: میانگین بارندگی بلندمدت استان مرکزی نیز ۹۱ و هفت دهم میلیمتر است.