۲۶۰ ساعت دوره آموزشی ویژه کارکنان ادارات اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سلیم پناهی ظهر یکشنبه در حاشیه این دوره های آموزشی تصریح کرد: امسال آیین دادرسی مالیات، دوره‌های پیشرفته GIS و بهره‌وری و تکنیک‌های اندازه‌گیری آن ویژه کارکنان ادارات برگزار شد.

وی افزود: همچنین دوره های آیین نگارش و مکاتبات اداری، کامپیوتر، علم و دین، معرفت و بصیرت حسینی ومدیریت خلاقیت و نوآوری برای دستگاه‌های اجرایی استان تعریف شده است.

معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد استان تاکید دارد که با نیازسنجی از جامعه، دوره‌های آموزشی مورد تقاضا برگزار می‌شود.

پناهی با تاکید به اینکه برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت در رشد کارآفرینی موثر است، ادامه داد: دوره‌های آموزشی کوتاه مدت در مراکز علمی و کاربردی می‌تواند در ارتقای اشتغال‌زایی و کارآفرینی موثر باشد.

وی از جمله اهداف جهاد دانشگاهی را پاسخ به نیاز علمی گروه های مختلف جامعه دانست و افزود: در همین راستا آموزش های کمی و کیفی این مرکز توسعه می یابد.

این مسئول تاکید دارد که در پی شناسایی جوامع هدف، تعریف دوره‌های آموزشی کاربردی و اشتغال محور، تدوین برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی مطلوب، استفاده از اساتید مجرب و متخصص از نقطه نظر کارایی و اشتغال‌زایی، دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت از دوره های بلند مدت سودمندتر است.

معاون آموزشی جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل ارتقای مهارت دانشجویان با برگزاری دوره های آموزشی مبتنی بر اشتغال قشر تحصیل کرده و آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان دولت را از جمله مهم‌ترین اهداف مراکزآموزش کوتاه مدت جهاددانشگاهی اردبیل عنوان کرد.

پناهی افزود: با بهره مندی از توانایی مدرسین مجرب جهاد دانشگاهی آمادگی لازم برای برنامه ریزی، تدوین و اجرای برنامه ها و دوره های آموزشی تخصصی مورد تقاضای دستگاه‌های اجرایی استان، سازمان‌ها و نهادهای کشور را دارا است.