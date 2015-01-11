ممنوعیت استفاده از روبنده برای زنان مسلمان چینی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس قانون گذاری استان سین کیانگ چین، به تبعیت از برخی کشورهای اروپایی قانون ممنوعیت استفاده از روبنده زنان را در اماکن عمومی اویغور تصویب کرد.

این قانون سال گذشته برای زنان شهروند اورومچی، پایتخت سین کیانگ وضع شده بود و امسال پس از اندکی تغییر در سراسر این استان به اجرا در آمده است.

مجلس سین کیانگ به این بهانه که روبنده جزو لباسهای سنتی و محلی زنان اویغور نیست استفاده از آن را ممنوع کرده است.

اویغورها دارای ریشه مغولی و ترکستانی هستند. جمعیت این اقلیت قومی حدود ده میلیون نفر است و بیشترشان مسلمانان اهل سنت هستند. حدود ۹۰ درصد اویغورها در جمهوری خلق چین و بقیه در مناطق مرزی قزاقستان و قرقیزستان زندگی می‌کنند.

در سرشماری سال ۲۰۰۳ میلادی، تعداد اویغورهای ایالت سین کیانگ، کمی بیش از ۸ میلیون و ۸۲۳ هزار نفر اعلام شد.