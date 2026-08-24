برنز تکواندوکار دانشگاه شیراز در المپیاد دانشجویان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین المپیاد فرهنگی‌ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور از ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵ به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود آغاز شده و با حضور بیش از سه هزار دانشجو از ۱۷۰ دانشگاه کشور در حال برگزاری است.

در رقابت‌های تکواندو این دوره از المپیاد، تیم دانشگاه شیراز نیز حضور یافت و محمدرضا قریشی، نماینده این دانشگاه در وزن منفی ۶۳ کیلوگرم، با کسب نتایج لازم تا مرحله پایانی رقابت‌ها پیش رفت و در نهایت مدال برنز این وزن را از آن خود کرد.

همچنین احمدرضا اسحاقی، دیگر نماینده دانشگاه شیراز در وزن منفی ۵۴ کیلوگرم، در نخستین مرحله مسابقات مقابل شهاب دانش از دانشگاه قم قرار گرفت و با واگذاری این دیدار از ادامه رقابت‌ها بازماند.

هفدهمین المپیاد فرهنگی‌ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در دو بخش برگزار می‌شود.

بخش پسران این رویداد از ۳۱ مردادماه تا ۹ شهریورماه به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می‌شود و بخش دختران نیز از چهارم تا سیزدهم شهریورماه به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد در حال برگزاری خواهد بود.

دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور در این رویداد در رشته‌های مختلف ورزشی به رقابت می‌پردازند.