فراخوان جذب خادمان افتخاری در حرم حضرت سید علاءالدین حسین(ع) شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم سلمان‌نژاد گفت: در راستای تکریم زائران و ارتقای سطح خدمات‌رسانی در حرم مطهر حضرت سید علاءالدین حسین(ع)، از علاقه‌مندان و ارادتمندان به ساحت اهل‌بیت(ع) برای پیوستن به جمع خادمان افتخاری دعوت می‌شود.

وی افزود: متقاضیان پذیرش خادم افتخاری باید حداقل مدرک تحصیلی دیپلم داشته و در بازه سنی ۲۰ تا ۶۰ سال قرار داشته باشند.

سرپرست امور خدام حرم مطهر حضرت سید علاءالدین حسین(ع) ادامه داد: برای نوجوانان ۱۲ تا ۲۰ سال نیز شرایط ویژه‌ای برای خادمیاری در نظر گرفته شده است.

سلمان‌نژاد با اشاره به شرایط عمومی پذیرش داوطلبان گفت: سکونت در شهر شیراز، برخورداری از سلامت کامل جسمانی و تعهد به حضور چهار ساعت در هفته در حرم مطهر، از جمله شرایط عمومی پذیرش خادمان افتخاری است.

وی درباره شرایط اختصاصی ثبت‌نام خواهران نیز بیان کرد: برای تکمیل فرایند ثبت‌نام، حضور پدر برای خواهران مجرد یا همسر برای خواهران متأهل به همراه اصل شناسنامه الزامی است.

سرپرست امور خدام حرم مطهر حضرت سید علاءالدین حسین(ع) اضافه کرد: در صورت فوت سرپرست، ارائه مدارک معتبر برای احراز وضعیت متقاضی ضروری خواهد بود.

سلمان‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان واجد شرایط می‌توانند برای طی مراحل ثبت‌نام به‌صورت حضوری به دفتر امور خدام در حرم مطهر حضرت سید علاءالدین حسین(ع) مراجعه کنند.