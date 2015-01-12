مهدی امینی‌خواه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی خود در سریال «گذر از رنج‌ها» به کارگردانی فریدون حسن پور گفت: این سریال به زودی از شبکه یک بخش می شود و البته بازی من در آن در اردیبهشت و خرداد ماه به پایان رسید.

وی درباره قسمت هایی که از این سریال باقی مانده و گروه قرار است به خاطر آن به قبرس بروند، گفت: ممکن است به خاطر این قسمت ها قرار باشد به خارج از کشور برویم چون من در این سریال نقش پزشکی را بازی می کنم که در خارج از ایران زندگی می کند.

این بازیگر در توضیح داستان «گذر از رنج‌ها» اضافه کرد: داستان این اثر درباره دختری به نام دنیاست که زندگیش در دهه 20 در یک روستا و بعد از آن روایت می شود.

امینی‌خواه همچنین به نقش خود در این سریال اشاره و بیان کرد: دو شخصیت این اثر به دلیل یک بیماری در طول داستان به خارج از ایران می آیند و من نقش دکتر جمال را بازی می کنم که به خاطر ملی گرایی اش و تعصبی که به ایران دارد به این افراد کمک می کند.

بازیگر مجموعه های «راه سوم» و «ماه و خورشید» با اشاره به محورهایی که در سریال «گذر از رنج‌ها» مورد توجه قرار گرفته است، گفت: از جمله موضوعاتی که در این اثر به تصویر کشیده می شود حس نوع دوستی و میهن پرستی و حمایت از هموطنان است و دکتر جمال به نوعی سعی می کند ایرانیان را مورد پوشش خود قرار دهد.

وی در پایان در واکنش به حضور کمرنگ خود در سریال های تلویزیونی یادآور شد: این چند وقت بیشتر فیلم های تلویزیونی و همچنین آثاری را در شبکه نمایش خانگی داشتم و از جمله اینها می توان به «وام عسل»، «دو شارلاتان»، «مرد آبانی» و... اشاره کرد.