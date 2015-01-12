به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شفیع زاده پیش از ظهر در نشست هم اندیشی انجمن صنفی کشاورزان شهرستان آمل اظهار داشت:مشکلات، معضلات و نارسایی در بخش کشاورزان وجود دارد.

وی با بیان اینکه کشاورزان مظلوم ترین قشرجامعه هستند، تصریح کرد: گرفتن هرگونه حق آب از کشاورزان خلاف است.

فرماندار ویژه شهرستان آمل افزود: در طول یک سال کشاورزان سه ماه را از آب استفاده می کنند و ۹ ماه دیگر آب به دریا سرازیر می شود.

همچنین حبیب الله بابایی رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان آمل در این جلسه گفت: هزار و ۸۷۴ شرکت تعاونی به ثبت رسیده است که در آمل ۶شرکت تعاونی کشاورزی به ثبت رسیده است.

این مسئول تصریح کرد:شرکت تعاونی باغداران، زنبورداران، گل و گیاه، مرغداران، دامداران و کشاورزان در شهرستان آمل وجود دارد که تعاونی کشاورزی در زمینه های مختلف تولیدی، فرآوری و خدماتی فعالیت می نماید.

وی با بیان اینکه تعاونی برنج کاران در اسفند ماه ۹۲ تاسیس شده است، اذعان داشت: شرکت تعاونی برنج کاران شهرستان آمل به درخواست کشاورزان شهرستان در آمل تاسیس و از طریق سازمان تعاون روستایی ایران صادر و با برگزاری مجمع در اردیبهشت ماه اعضای هیت مدیره این شرکت تعاونی انتخاب شدند.