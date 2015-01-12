بررسی رابطه کند شدن وایبر و درآمد مخابرات در «رادیکال هفت»

سعید نوری‌آزاد تهیه‌کننده «رادیکال هفت» درباره این برنامه جدید شبکه آموزش به خبرنگار مهر گفت: برنامه ما با موضوعات علمی، آموزشی، دنیای فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی از این هفته روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.

وی ادامه داد: این برنامه با توجه به ترکیب مخاطبان سیما بررسی موضوعات متنوعی را در دستور کار دارد که محوریت این موضوعات بر اساس تغییرات فناوری و تاثیرات آن بر سایر رشته‌ها و زمینه‌های زندگی روزمره مردم طراحی شده است. از جمله این موضوعات تاثیرات و مزایای ورود نسل‌های جدید ارتباطی بر اقتصاد خانواده، اشتغال، آموزش و سبک زندگی را می‌توان نام برد. همچنین تعرفه‌های مخابراتی، قبوض مخابراتی، خدمات ارزش افزوده و موضوعات از این دست نیز در قسمت‌های آغازین برنامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

نوری آزاد در توضیحات بیشتر اظهار کرد: در یکی از قسمت‌های آیتمی «رادیکال هفت» به موضوع شایعات مربوط به مشکلات ارتباطی و امثال آن که به صورت گسترده در اذهان عمومی پخش می‌شود پرداخته خواهد شد. به عنوان مثال اینکه گفته می‌شود «چون درآمد مخابرات کم شده، سرعت وایبر را کند کرده‌اند» را سوژه قرار داده‌ایم تا ضمن مصاحبه با مسئولان و اساتید این بخش این موضوع را آموزش دهیم که این موضوع صحت ندارد و اصلا معادلات اقتصادی و فناوری مطابق باورهای عمومی در حال تغییر نیست، همچنین با بررسی موضوعی مانند نگرانی‌ها و اعتراضات عمومی درباره تعرفه‌ها و قبوض مخابراتی که هر ماه به تعداد حداقل 60 میلیون در کشور توزیع می‌شود این موضوع را بررسی کنیم که چه نهادی و با شیوه‌ای از حقوق کاربران دفاع می‌کند.

سردبیر برنامه زنده «برخط» که پیش از این روی آنتن می‌رفت، افزود: در خصوص پول ساختن از ایده‌ها و محتواهای هنری و فرهنگی به موضوع سرویس‌های ارزش افزوده پرداختیم تا به عموم جامعه فرهنگی و هنری نشان دهیم می‌شود ایده‌های ساده را در بستر ارتباطات به پول تبدیل کرد.

این برنامه‌ساز یادآور شد: بنا به نظرات مدیریت جدید شبکه آموزش، در سری جدید برنامه‌های فناوری محور این شبکه محور قرار دادن «آموزش» و «کارکردهای فناوری‌های نوین» به صورت جدی مد نظر بوده است بنابراین در هر برنامه با چندین روش از جمله تهیه انیمیشن و توضیح و تحلیل مفاهیم پیچیده فناوری به سادگی آموزش داده می‌شود. همچنین سعی شده است در مصاحبه‌های کوتاهی با مسئولان اجرایی در همه سطوح موضوعات تشریح شود.

نوری‌آزاد که از روزنامه‌نگاران و سردبیران حوزه فناوری اطلاعات به حساب می‌آید، در پایان گفت: این برنامه در حال حاضر به صورت تولیدی بوده و پخش کار بعد از سه ماه پیش تولید از هفته جاری در شبکه آموزش آغاز خواهد شد.