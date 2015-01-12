رویکرد مجلس همکاری با دولت در افزایش سهم صندوق توسعه ملی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعدازظهر امروز با حضور در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور با اشاره به اینکه اعضای کمیسیون تلفیق با انضباط و حضور مداوم خود به بررسی لایحه بودجه در این کمیسیون بپردازند، گفت: این امر سبب می شود آنچه برای بودجه کل کشور در سال ۹۴ در کمیسیون تلفیق به تصویب می رسد رقم واقعی بوده و با شرایط حال کشور متناسب باشد.

وی گفت: در بررسی بودجه آنچه اصل و اساسی است در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور است. البته باید این را هم در نظر گرفت که در صورتی که گفتگوهای بین المللی به نتیجه برسد هم باید متناسب با آن فکری کنیم.

رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه طبق قانون باید هر سه سال ۳ درصد به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی اضافه شود ادامه داد: در سال ۹۴ این رقم باید به ۱۲ درصد رسیده و ۱۲ درصد از این درآمدها به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد.

لاریجانی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری ادامه داد: ایشان دستور دادند که ما در مجلس به این امر توجه و اهتمام لازم داشته باشیم و در اینباره مجلس با دولت در زمینه سهم صندوق توسعه ملی همکاری و مساعدت داشته باشد.

وی گفت: پیش از این هم دولت نامه ای به رهبر انقلاب داده و درخواست کرده بود که با توجه به شرایط کشور سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی حداقل ۲۰ درصد باشد؛ ایشان شخصا به من فرمودند که نمایندگان با دولت مساعدت کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این امر باید محقق شود، گفت: باید مجلس و نمایندگان در این باره با دولت همراهی کنند و پایه این افزایش رقم را ۲۰ درصد قرار دهند تا هم نظر رهبری تامین شده و هم عدم تعادل در بودجه جبران شود.

رئیس قوه مقننه در ادامه خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق گفت: تلاش نکنید که بودجه جاری کشور زیاد شود زیرا در این صورت چیزی برای بودجه عمرانی باقی نخواهد ماند؛ گاهی در مجلس پیشنهادات دستگاههای مختلف مطرح می شود که این امر موجب ازدیاد بودجه جاری است.

وی گفت: اگر اختلاف بین بودجه محقق و بودجه مصوب ۱۰ درصد باشد عیبی ندارد اما اگر این اختلاف به ۳۰ تا ۴۰ درصد رسید آن وقت بودجه واقعی نخواهد بود و ممکن است به دلیل نبود منابع لازم بودجه مصوب غیر قابل اجرا باشد.

لاریجانی با اشاره به اینکه باید توجه داشته باشیم که تنظیم بودجه مشکل جدیدی برای مردم بوجود نیاورد و در مورد هدفمندی یارانه ها نیز شوکی ایجاد نکنیم، خاطرنشان کرد: وضع کشور اقتضا نمی کند که فشاری به مردم وارد شود در عین حال باید برای رونق تولید فکری کنیم که این امر در کشور قابل مشاهده باشد.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود درباره بودجه دفاعی کشور عنوان کرد: باید در شرایط دفاعی در مورد بودجه دفاعی کشور علامت روشنی بدهیم و برای نیازمندی های دفاعی کشور تدبیر کنیم؛ باید نشانه ای در بودجه قرار دهیم که اگر تحریم وضع شد مجلس پیش بینی جدید را کرده باشد

لاریجانی با اشاره به قیمت نفت در بودجه سال آینده گفت: برخی کشورها بودجه خود را بر اساس نفت ۶۰ دلاری بستند حال در چنین شرایطی هر قدر این رقم را ما واقعی تر ببینیم بودجه کشور از استواری و سلامت بیشتری برخوردار است.

نماینده مردم قم با بیان اینکه برخی پروژه های عمرانی بوسیله دولت انجام می شود و بخش خصوصی انگیزه ای برای ورود به آن ندارد، گفت: برخی پروژه های عمرانی قابل واگذاری است که باید برای این امر روش مشخصی داشته باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی با کمبود منابع مالی مواجه هستیم افزود: می توان با بخش خصوصی مذاکره کرد و یا برخی بانکها که طرح ها را تکمیل و واگذار می کنند را وارد مشارکت کرد؛ اقتصاد ما اقتصاد دولتی است و تا زمانی که اعتبار به بخش عمران وارد نشود اقتصاد کشور راه نخواهد افتاد.

لاریجانی گفت: تسهیلات بانکی در کشور باید به سمت تولید هدایت شود؛ کارخانجات در اکثر استانهای کشور با رکود مواجه هستند که با تزریق سرمایه به آنها گردش چرخ کارخانه ها اتفاق خواهد افتاد، رونق تولید یکی از اولویت های اقتصاد مقاومتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مجلس در مورد هدفمندی یارانه ها حتما بادولت به توافق برسد خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق گفت: اگر دولت آمادگی برداشتن گام بعدی را ندارد الزام نکنید زیرا در این صورت در جریان اجرا مشکل بوجود خواهد آمد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکیدات رهبری در مورد اجرای پروژه های راه آهن ادامه داد: ایشان در مورد راه آهن توصیه های موکدی دارند، با وجود اینکه منابع در این زمینه کم است اما می شود برای این کار از فاینانس استفاده نمود؛ وزیر راه هم بدنبال این کار است و در این باره کارهایی را هم به انجام رسانده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۴ به بودجه شرکت ها و ردیف ها نیز توجه زیادی کنید زیرا در این صورت ممکن است هم بودجه راه واقعی تر کرد و هم سرعت عمل بیشتری به خرج داد.

لاریجانی از اعضای کمیسیون تلفیق خواست که بودجه بخش فرهنگی و بخصوص فرهنگ دینی را مورد توجه خاص قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: مجلس می تواند هر آنچه که دولت به عنوان لایحه بودجه ارائه داده است را تصویب کند اما مهم این است که برای حل مشکلات و مسائل اقتصادی در کشور ابتکار عمل به خرج دهیم.