به گزارش خبرنگار مهر، عباس قلی‌پور عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: مردم همواره تلاش دارند تا در جریان سفرهای ریاست جمهوری درخواست‌های خود را به رئیس جمهور برسانند که در این راستا اقدامات بسیار مهمی در استان بوشهر صورت گرفته است.

وی از فعال شدن سامانه الکترونیکی 111 این سامانه بطور 24 ساعت از امروز تا پس فردا شامگاه چهارشنبه خبر داد و اضافه کرد: این سامانه آماده دریافت درخواست‌ها، سولات و پیشنهادات و انتقادات مردم برای انتقال به دولت است.

دبیر مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در بوشهر با اشاره به فعالیت 600 کاربر در چهار شیفت کاری شش ساعته برای ثبت درخواست‌های مردم در سفر کاروان تدبیر و امید به استان بوشهر فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه با راه‌اندازی مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری دربوشهر ارائه مکاتبات کتبی مردم به الکترونیکی تبدیل شده است، افزود: هر شهروند می‌تواند حداکثر پنج دقیقه مطالب خود را ارسال کند.

قلی‌پور از انتقال نتایج موضوعات مطرح شده توسط مردم خبر داد و اضافه کرد: مطالبات و پیام‌های ضبط شده در سامانه ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در کوتاه‌ترین زمان نتیجه‌گیری و اعلام می شود.

دبیر مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در بوشهر تصریح کرد: در هر شیفت سامانه 111 بوشهر 200 خط تلفن فعال است و افراد پس از انتقال پیام خود، کد رهگیری دریافت می‌کنند.