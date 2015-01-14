اجرای پروژه پل جمهوری اسلامی مصداق محرومیت زدایی در قم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدرضا آشتیانی بعدازظهر چهارشنبه در آئین افتتاح و بهرهبرداری از فاز اول پروژه پل جمهوری اسلامی، اجرای این پروژه را مصداق محرومیت زدایی و عدالت اجتماعی در قم دانست.
وی با بیان روایاتی در مورد قدردانستن از فرصتهای خدمت به مردم اظهار کرد: اعضای شورا و مدیریت شهری شبانه روز برای حل مشکل مردم فعالیت دارند و این باب خیر برای اینها باز شده که باید این فرصت گرانبها را مغتنم بشمارند.
عضو جامعه مدرسین حوزه تأکید کرد: حاشیهها را کنار بگذاریم. خداوند نعمت جمهوری اسلامی را نصیب ما کرده و باید از این نعمت برای دنیا و آخرت خودمان بهره ببریم.
آشتیانی به اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداران قم توصیه کرد که قم حرم اهل بیت(ع) است و همه کسانی که در این شهر خدمت میکنند باید اهل بیتی باشند.
وی افزود: وحدت و انسجامی که بین مسئولان استان و اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهری وجود دارد باعث میشود کارها خوب پیش برود.
به گفته نماینده مردم قم روند اجرای طرحهای شهری در بسیاری از شهرهای کشور کند شده ولی در قم کارهای خوبی شده و طرحها با سرعت در حال اجرا هستند.
حجت الاسلام آشتیانی افزود: با وجود اینکه مشکل کم آبی در استانهای مختلف کشور وجود دارد ولی در قم به دلیل افتتاح طرح انتقال آب با مشکل کمبود آب شرب مواجه نبودیم.
وی با بیان اینکه تکمیل طرح انتقال آب به قم به ۲۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد اظهار کرد: نوبخت معاون رئیس جمهور که به قم سفر کرده بود تاکید داشت که این ۲۵ میلیارد تومان اختصاص داده میشود تا سد ۱۵ خرداد آبگیری شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تلاشهای دکتر لاریجانی در راستای بهبود بخشی به بودجههای قم افزود: چند روز پیش جلسهای با دکتر لاریجانی داشتیم که قرار شد این اعتبار زودتر اختصاص داده شود.
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