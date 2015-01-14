پل جمهوری قم با دو سال تاخیر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه پل‌های جمهوری اسلامی یکی از طرح‌های کلان شهری در قم است که با افتتاح عرشه آن، دو منطقه شهری به هم متصل شدند.

کلنگ این طرح چهار سال پیش در زمان سکانداری محسن عابدینی‌پور بر مدیریت شهر قم به زمین زده شد. ابتدا قرار بود این پل در مدت ۱۸ ماه به صورت کابلی ساخته شود اما انگار پیمانکار تجربه کافی برای اجرای این طرح نداشت.

پیمانکار طرح جدید هم نتوانست این طرح را در زمان‌بندی ۲۴ ماهه به بهره‌برداری برساند. مشکلات تملک اراضی در مسیر طرح و نوسانات نرخ ارز و تورم هم باعث کندشدن روند ساخت این طرح شده است. در نهایت مدیریت شهری تصمیم گرفت این طرح را در دو فاز مجزا مورد بهره برداری قرار دهد.

فاز نخست این طرح شامل عرشه اصلی پل است که امروز با حضور دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به بهره‌برداری رسید.

فاز بعدی این طرح هم شامل احداث رمپ و لوپ است که مسیح الله معصومی معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری قم گفت: چهار رمپ و چهار لوپ در طراحی پل جمهوری اسلامی دیده شده که فاز دوم این پروژه را تشکیل می‌دهد و روند اجرای آن بلافاصله پس از فاز یک آغاز خواهد شد.

در مراسمی که قبل از افتتاح این پل در سالن اجتماعات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها برگزار شده، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام محمدصادق صالحی منش استاندار قم، حجت الاسلام محمدرضا آشتیانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، ولی الله بیاتی رئیس شورای اسلامی شهر قم، محمد دلبری شهردار قم و موسی حاتمی شهردار منطقه چهار قم سخنرانی کردند.

تجلیل از خانواده های تعدادی از شهیدان و تعدادی از مدیران شهری و دست اندرکاران ساخت پل جمهوری از دیگر برنامه های این مراسم بود.

