مجوزهای صادر شده برای باغستان های زنجان اصالت قانونی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مظفری صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: اراضی کشاورزی و منابع طبیعی سرمایه ملی جامعه هستند ولی افرادی این سرمایه های بزرگ را از بین می برند و در این میان متاسفانه کارهایی در این اراضی صورت می گیرد باعث از بین رفتن سرمایه های ملی می شود.

وی با اشاره به اینکه در استان زنجان 50 باغ شهر وجود دارد، اظهار داشت: میانگین این باغ شهرها 100 هکتار است و باید بر این امر اذعان داشت که 5 هزار هکتار از اراضی ملی به سمت باغ شهر رفته و این ضربه محکمی به اراضی ملی است.

دادستان زنجان گفت: این 50 باغ شهر در استان زنجان شرایط لازم برای صدور مجوز جهت زیر ساختها را ندارند و همه شان غیر قانونی است.

حجت الاسلام مظفری تاکید کرد: سالانه در استان زنجان 20 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید می شود که تولید این میزان محصول کشاورزی نیاز به آب فراوان دارد که با تغییر کاربری اراضی ملی و کشاورزی تولید محصول فراوان در استان را نخواهیم داشت.

وی در ادامه گفت: شرکتهایی که از نام دستگاههای اجرایی سوء استفاده کرده اند و شهروندان نیز فریب این افراد را خورده اند باید بدانند که دولت هیچ گونه مجوزی را برای باغستانهای آنها نخواهد دادو افراد سود جو باید مبلغی را که گرفته اند با خسارت به فروشندگان پرداخت کنند.

دادستان زنجان یاد آورشد: سازمان جهادکشاورزی باید نظارت و رصد کافی از تغییر کاربری اراضی ملی داشته باشد.

حجت الاسلام مظفری تصریح کرد: دولت با افرادی که به اراضی ملی آسیب زده و اراضی ملی را تغییر کاربری می دهند برخورد جدی می کند.