برگزیدگان اولین دوره آموزش دستیاری پزشک پژوهشگر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مجتبی زارعی مشاور معاون تحقیقات و فناوری با اعلام این خبر افزود: متقاضیان واجد شرایط اولین دوره پزشک پژوهشگر از دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، اصفهان، شیراز و تبریز بوده اند که براساس مصاحبه صورت گرفته توسط شورایعالی توسعه تحقیقات علوم پزشکی 13 نفر از متقاضیان پذیرفته شدند.
وی گفت: شورای عالی توسعه تحقیقات مصاحبه داوطلبان اولین دوره آموزش دستیاری پزشک پژوهشگر را برگزار کرده است. این شورا متشکل از معاون تحقیقات و فناوری، دبیر شورا، نمایندگان تام الاختیار، معاون آموزشی و نمایندگان آموزشی و پژوهشی دانشگاه های مذکور بوده است.
زارعی افزود: پذیرفته شدگان در این آزمون پایه برای پیگیری مراحل ثبت نام به معاونت آموزشی و مرکز تحقیقاتی دانشگاه میزبان مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دبیرخانه شورای عالی توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی به نشانی http://rcd.hbi.ir مراجعه کنند.
اسامی پذیرفته شدگان اولین دوره آموزش دستیاری پزشک پژوهشگر
|نام
|مرکز تحقیقاتی
|دانشگاه علوم پزشکی
|تخصص
|امید فاخران اصفهانی
|مرکز تحقیقات دندانپزشکی
|اصفهان
|تخصص پریودانتیکس
|آرمین عطار
|مرکز تحقیقات پاتولوژی مولکولی
|شیراز
|فلوشیپ قلب مداخله ای
|امین جهانبخشی
|مرکز ملی نقشه برداری مغز
|شهید بهشتی
|فلوشیپ جراحی اعصاب عملکردی
|توحید امامی میبدی
|مرکز ملی نقشه برداری مغز
|شهید بهشتی
|تخصص جراحی اعصاب
|علی کبیر
|مرکز تحقیقات گوارش و کبد
|شهید بهشتی
|تخصص داخلی
|امیر هاشم شهیدی بنجار
|پژوهشکده علوم دندانپزشکی
|شهید بهشتی
|تخصص اورتودونسی
|احد اشراقیان
|مرکز تحقیقات گوارش
|تهران
|فوق تخصص گوارش
|بهاالدین سیروس
|مرکز تحقیقات مغز و اعصاب
|تهران
|فلوشیپ ام اس
|غلامرضا روشندل
|پژوهشکده گوارش و کبد
|تهران
|تخصص پاتولوژی
|نکو پناهی
|مرکز تحقیقات علوم غدد و متابولیسم
|تهران
|فوق تخصص غدد
|رامین شاکری دیلمقانی
|پژوهشکده گوارش و کبد
|تهران
|تخصص پاتولوژی
|نسا آقازاده مهندسی
|مرکز تحقیقات پوست
|تهران
|فلوشیپ درماتوپاتولوژی
|هادی زارع مهرجردی
|مرکز تحقیقات چشم
|تهران
|تخصص چشم
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