برگزیدگان اولین دوره آموزش دستیاری پزشک پژوهشگر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مجتبی زارعی مشاور معاون تحقیقات و فناوری با اعلام این خبر افزود: متقاضیان واجد شرایط اولین دوره پزشک پژوهشگر از دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، اصفهان، شیراز و تبریز بوده اند که براساس مصاحبه صورت گرفته توسط شورایعالی توسعه تحقیقات علوم پزشکی 13 نفر از متقاضیان پذیرفته شدند.

وی گفت: شورای عالی توسعه تحقیقات مصاحبه داوطلبان اولین دوره آموزش دستیاری پزشک پژوهشگر را برگزار کرده است. این شورا متشکل از معاون تحقیقات و فناوری، دبیر شورا، نمایندگان تام الاختیار، معاون آموزشی و نمایندگان آموزشی و پژوهشی دانشگاه های مذکور بوده است.

زارعی افزود: پذیرفته شدگان در این آزمون پایه برای پیگیری مراحل ثبت نام به معاونت آموزشی و مرکز تحقیقاتی دانشگاه میزبان مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دبیرخانه شورای عالی توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی به نشانی http://rcd.hbi.ir مراجعه کنند.

اسامی پذیرفته شدگان اولین دوره آموزش دستیاری پزشک پژوهشگر