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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۲۲

برگزیدگان اولین دوره آموزش دستیاری پزشک پژوهشگر معرفی شدند

برگزیدگان اولین دوره آموزش دستیاری پزشک پژوهشگر معرفی شدند

نتیجه مصاحبه داوطلبان اولین دوره آموزش دستیاری پزشک پژوهشگر اعلام و برگزیدگان این دوره آموزشی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مجتبی زارعی مشاور معاون تحقیقات و فناوری با اعلام این خبر افزود: متقاضیان واجد شرایط اولین دوره پزشک پژوهشگر از دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، اصفهان، شیراز و تبریز بوده اند که براساس مصاحبه صورت گرفته توسط شورایعالی توسعه تحقیقات علوم پزشکی 13 نفر از متقاضیان پذیرفته شدند.

وی گفت: شورای عالی توسعه تحقیقات مصاحبه داوطلبان اولین دوره آموزش دستیاری پزشک پژوهشگر را برگزار کرده است. این شورا متشکل از معاون تحقیقات و فناوری، دبیر شورا، نمایندگان تام الاختیار، معاون آموزشی و نمایندگان آموزشی و پژوهشی دانشگاه های مذکور بوده است.

زارعی افزود: پذیرفته شدگان در این آزمون پایه برای پیگیری مراحل ثبت نام به معاونت آموزشی و مرکز تحقیقاتی دانشگاه میزبان مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دبیرخانه شورای عالی توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی به نشانی http://rcd.hbi.ir مراجعه کنند.

اسامی پذیرفته شدگان اولین دوره آموزش دستیاری پزشک پژوهشگر

نام مرکز تحقیقاتیدانشگاه علوم پزشکیتخصص
امید فاخران اصفهانیمرکز تحقیقات دندانپزشکیاصفهانتخصص پریودانتیکس
آرمین عطارمرکز تحقیقات پاتولوژی مولکولیشیرازفلوشیپ قلب مداخله ای
امین جهانبخشیمرکز ملی نقشه برداری مغزشهید بهشتیفلوشیپ جراحی اعصاب عملکردی
توحید امامی میبدیمرکز ملی نقشه برداری مغزشهید بهشتیتخصص جراحی اعصاب
علی کبیرمرکز تحقیقات گوارش و کبدشهید بهشتیتخصص داخلی
امیر هاشم شهیدی بنجارپژوهشکده علوم دندانپزشکیشهید بهشتیتخصص اورتودونسی
احد اشراقیانمرکز تحقیقات گوارشتهرانفوق تخصص گوارش
بهاالدین سیروسمرکز تحقیقات مغز و اعصابتهرانفلوشیپ ام اس
غلامرضا روشندلپژوهشکده گوارش و کبدتهرانتخصص پاتولوژی
نکو پناهیمرکز تحقیقات علوم غدد و متابولیسمتهرانفوق تخصص غدد
رامین شاکری دیلمقانیپژوهشکده گوارش و کبدتهرانتخصص پاتولوژی
نسا آقازاده مهندسیمرکز تحقیقات پوستتهرانفلوشیپ درماتوپاتولوژی
هادی زارع مهرجردیمرکز تحقیقات چشمتهرانتخصص چشم
کد مطلب 2466276
زهره بال

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