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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۵۸

پاپی زاده انتقاد کرد:

سکوت سازمان محیط زیست نسبت به ریزگردها در 23 استان/ تشکیل کمیته پایش

سکوت سازمان محیط زیست نسبت به ریزگردها در 23 استان/ تشکیل کمیته پایش

یکی ازطراحان تفحص ازسازمان محیط زیست با بیان اینکه سازمان تاکنون اقدام عملی برای حل مشکل ریزگردها انجام نداده و برنامه‌ای نیز ندارد از تشکیل کمیته پایش اقدامات و برنامه های سازمان دراین موضوع خبر داد.

عباس پاپی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه علی رغم گذشت حدود 2 سال از عمر دولت هنوز سازمان محیط زیست موضوع ریزگردها و راهکارهای حل این مشکل را بررسی نکرده است اظهار داشت: ریزگردها علاوه بر مشکلاتی که برای سلامتی مردم بوجود می آورد موجب فرار سرمایه گذاران از استان خوزستان نیز می شود.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انتقال آب موجب کاهش سطح آب کارون شده که اکوسیستم استان را بر هم زده است. سطح آب تالاب های هور العظیم و شادگان با کاهش سطح آب کارون کاهش یافته است. پیش از این بخار حاصل از تبخیر آب این تالاب ها به نوعی مانع از ورود ریزگردها به کشور می شد اما با اجرای طرح انتقال آب بدون توجه به پیوست های محیط زیست آن نظم اکو سیستم برهم خورد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: مقررشد کارگروه مشترکی با سازمان محیط زیست در کمیسیون کشاورزی تشکیل شده و اقدامات عملی سازمان محیط زیست در این موضوع را تا امروز مشخص کرده و برنامه های آینده سازمان برای حل این مشکل را نیز بیان کنند.

وی ادامه داد: در صورتی که قانع شویم که هیچ، اما اگر قانع نشویم تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست مسیر خود را برای قرائت در صحن علنی مجلس طی خواهد کرد. ما معتقدیم با اهداف سیاسی روی پروژه انتقال آب اعمال نفوذ شده است.

پاپی زاده با انتقاد از سیاسی کاری‌های سازمان محیط زیست اظهار داشت: 23 استان درگیر موضوع ریزگردها هستند که شامل جمعیت انسانی میلیونی است اما سازمان محیط زیست هیچ بررسی روی این موضوع نداشته است.

به گزارش مهر بررسی طرح تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست آخر شهریور سال جاری با 9 سئوال به جریان افتاد.

کد مطلب 2466374

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