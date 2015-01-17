به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه قائم(عج) استان سمنان، ناهید فرهی ضمن اشاره به اجرای طرح غربالگری بیماری‌های سرطان زنان در منطقه محروم روستای افتر اظهار کرد: اهمیت افزایش سلامت عمومی بانوان و مبارزه با سرطان از جمله مهم‌ترین دلایل اعزام نخستین تیم تک تخصصی بسیج جامعه پزشکی به این منطقه محروم در شهرستان سرخه بوده است.

وی خاطرنشان کرد: تیم تک تخصصی سازمان بسیج جامعه پزشکی استان سمنان به مدت سه روز از تاریخ ۲۳ دی ماه با هدف تشخیص و غربالگری بیماری‌های سرطان زنان در منطقه محروم روستای افتر مستقر شد.

جانشین سازمان بسیج جامعه پزشکی استان سمنان با اشاره اینکه این تیم تخصصی در خانه بهداشت روستای افتر مستقر بوده است، گفت: خوشبختانه مردم استقبال خوبی از این طرح داشتند و از روستاهای مؤمن آباد و اروانه نیز بانوان مراجعه داشتند.

فرهی از ویزیت رایگان بالغ بر ۱۵۰ نفر از بانوان این مناطق محروم خبر داد و افزود: در این طرح غربالگری معاینه بانوان توسط متخصصان به همراه تست پاپ اسمیر، معاینه واژینال، سونوگرافی و تجویز و تهیه دارو انجام شد.

جانشین سازمان بسیج جامعه پزشکی استان سمنان، علت انتخاب روستای افتر برای اجرای این طرح را نیاز‌سنجی و بررسی بیماری‌ها و پیشگیری از شیوع و اپیدمی بیماری های زنان با موضوع سرطان در این مناطق محروم عنوان کرد.

فرهی با بیان اینکه خوشبختانه با انجام معاینات صورت گرفته توسط متخصصان تیم اعزامی هیچگونه مورد سرطان در این منطقه شناسایی نشده است، گفت: بیشترین مورد شناسایی شده مربوط به بیماریهای عفونی در بانوان این مناطق بوده است.

وی بیان کرد: با توجه به دوری مسافت، نبود سرویس ایاب و ذهاب و محرومیت این مناطق از پزشک متخصص زنان با درخواست‌های فراوانی از جانب اهالی برای تداوم این طرح مواجه شدیم.

جانشین سازمان بسیج جامعه پزشکی استان سمنان از دیگر برنامه‌های جانبی این طرح را برگزاری برنامه‌های فرهنگی از جمله ارائه کتاب «بشقاب‌های پرنده» ویژه تیم تخصصی، پخش بروشور، برپایی نمایشگاه مصور جاهلیت مدرن، آسیب‌‌شناسی ماهواره عنوان کرد.

فرهی عنوان کرد: این طرح با حضور پنج پرستار، چهار ماما، سه پزشک متخصص زنان، یک پزشک رادیولوژیست، سه نفر نیروی پذیرش، اوژانس ۱۱۵ و با برپایی یک چادر کمکی برای کنترل فشار خون اجرا شد.

وی در خاتمه با اشاره به اینکه اعزام تیم تک تخصصی با همکاری کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امیرالمؤمنین سمنان بوده است، از مشارکت و همراهی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی، بسیج سازندگی استان سمنان، خانه بهداشت روستای افتر، اورژانس ۱۱۵ سرخه و دهیاری و شورای روستای افتر، مؤمن آباد و اروانه، تقدیر و تشکر کرد.