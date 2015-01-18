ضرورت استقرار پليس راهور در كجور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی قمیاویلی صبح یکشنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان نوشهر که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، گفت: متولی حل معضلات ترافیكی تنها برعهده پلیس راهور نیست بلكه نیاز آن وجود دارد كه همه دستگاه های اجرایی به این مقوله كمك كنند.
فرماندار نوشهر در بخش دیگر با انتقاد از عدم حضور و بی توجهی مدیران برخی دستگاههای اداری در جلسات شورای ترافیكی گفت: برخی دستگاهها در حوزه وظیفهمندی، آشنا به وظایف خود نیستند و حضور نیافتن مدیران این دستگاهها در جلسه شورای ترافیک شهرستان، نشان دهنده بیتوجهی به این جلسه است و به همین منظور تذکرات جدی به این مدیران داده میشود.
وی با اشاره به اینکه همه دستگاهها باید در حل ترافیک شهرستان نوشهر تلاش کنند، افزود: در حوزه کنترل ترافیک همه دستگاهها به پلیس راهور کمک کنند تا مسیرها و جادهای امنتر و بیخطر داشته باشیم و دیگر شاهد حوادث ناگوار در این زمینه نباشیم.
وی با اشاره به اینكه برخی مصوبات شورای ترافیک با بیمهریهایی روبهرو شده است، گفت: آنچه باید در حوزه ترافیکی تصمیمگیری شود به شورای ترافیک محول شده و رعایت آن برای تمامی متولیان الزامی است و هیچ دستگاهی حق ندارد خارج از مصوبات شورای ترافیک خودسرانه تصمیمگیری کند.
فرماندار نوشهر در ادامه با اشاره به حجم بالای ترافیك و تردد خودرو در بخش كجور خواستار استقرار پلیس راهور در این بخش كوهستانی شهرستان نوشهر شد.
وی افزود: در بخش مرکزی و کجور برخی محورهای پرترافیک وجود دارد و تردد خودرو در این مسیرها بسیار زیاد است و بنابراین پلیس راه و پلیس راهور باید شرایط را به گونهای فراهم کنند تا از بروز مشکلات برای مردم جلوگیری شود و البته این نیاز به همت جمعی برای ایجاد فضای مطلوب برای تمامی عابران دارد و باید تعامل بین دستگاهها برای برونرفت این مشکلات بیشتر شود.
قمیاویلی بیان کرد: اجرای مصوبات باید در راستای برونرفت از مشکلات باشد و در این باره نظرات و پیشنهادات کارشناسانه اعضای شورای ترافیک میتواند راهگشا باشد.
وی بر لزوم شناسایی نقاط حادثهخیز محور نوشهر تاکید کرد و گفت: راهکارهای رفع موانع آن هم ارائه شود تا با هماهنگی دستگاهها و امکانات موجود، مشکلات به کمترین حد برسد.
نماینده عالی دولت در نوشهر با اشاره به اینکه در برخی تقاطعهای غیرهمسطح با مشکلاتی روبهرو هستیم، افزود: برخی از این تقاطعها ایمنی و استاندارد کامل و لازم را ندارند و نیاز به چراغهای هشدار دهنده و تابلوهای اِخباری است.
وی از افزایش تقاضا برای نصب سرعتگیرها در نوشهر انتقاد كرد و تصریح كرد: ایجاد سرعتگیرها در کوتاه مدت خوب و اثرگذار است اما در درازمدت ایجاد مشکل می كند و ضرورتاٌ نصب سرعتگیر نمیتواند فضای فرهنگسازی در جامعه ایجاد كند بلكه فرهنگسازی در حوزه ترافیکی را باید از زاویهای دیگری و كارشناسانه تری نگریست.
فرماندار نوشهر به وجود رسوبات و گل و لای ناشی از سیلابها در برخی از بلوارها و محور نوشهر ـ رویان اشاره کرد و گفت: این موضوع منجر به لغزندگی جاده و افزایش بروز خطرات جادهای میشود که مسئولان امر باید برای رفع این مشکل اهتمام بیشتری داشته باشند.
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