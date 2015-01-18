ادامه درگیری سنگین جدایی طلبان و ارتش اوکراین در فرودگاه دونتسک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در این درگیری ها ظرف 24 ساعت گذشته سه نظامی ارتش اوکراین کشته شدند.

جدائی طلبان شرق اوکراین پس از چند ماه درگیری با ارتش اوکراین روز گذشته از تسلط بر فرودگاه دونتسک خبر داده بودند. هر چند جدائی طلبان کنترل این فرودگاه را در دست گرفته اند اما با این وجود نیروهای ارتش اوکراین همچنان در اطراف این محل مستقر بوده و برای باز پس گیری فرودگاه تلاش می کنند.

درگیری های ارتش اوکراین و جدایی طلبان در فرودگاه دونتسک از روز چهارشنبه هفته گذشته شدت گرفت. اوکراین از سال گذشته میلادی و پس از همه پرسی استقلال در کریمه و الحاق آن به روسیه، صحنه گسترش تحرکات جدایی طلبانه در مناطق شرقی خود بود که همین امر موجب درگیری مسلحانه میان ارتش و جدایی طلبان شد.

با وجود تلاش های انجام شده برای بازگشت آرامش به شرق اوکراین این مناطق همچنان صحنه درگیری میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان است در همین رابطه سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی از افزایش شمار قربانیان درگیری های شرق اوکراین به چهار هزار و ۸۰۸ نفر و آواره شدن بیش از یک میلیون نفر دیگر خبر داد.

بر اساس اعلام سازمان ملل در نتیجه درگیری های شرق اوکراین یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مجبور به ترک خانه های خود شده اند. بر همین اساس فقط از تاریخ ۲۷ دسامبر تا ۹ ژانویه ۵۹۳ هزار و ۶۲۲ نفر از ساکنان شرق اوکراین به سبب درگیری ها مجبور به مهاجرت به کشورهای همسایه شده اند.