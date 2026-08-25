به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی محمدی اظهار کرد: شعب تعزیرات حکومتی استان در مردادماه به یک‌هزار و ۵۰۹ پرونده تخلفاتی رسیدگی کردند که متخلفان این پرونده‌ها در مجموع به پرداخت ۳۰۵ میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.

وی افزود: از مجموع پرونده‌های رسیدگی‌شده یک‌هزار و ۲۹۲ پرونده مربوط به تخلفات صنفی در حوزه کالا و خدمات، ۱۶۶ پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز و ۵۱ پرونده نیز مربوط به تخلفات بهداشتی بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان ادامه داد: در بخش اجرای احکام نیز با بازگرداندن ۱۱ میلیارد و ۹۰۷ میلیون ریال از حقوق شاکیان، یک‌هزار و ۱۶ پرونده با وصول ۲۰۶ میلیارد و ۵۶۷ میلیون ریال جریمه در حق دولت مختومه شد.

محمدی خاطرنشان کرد: بیشترین تخلفات گزارش‌شده در این مدت شامل درج نکردن قیمت، گران‌فروشی، تقلب و کم‌فروشی کالا بوده است.