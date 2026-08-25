به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام احد آزادیخواه در آیین کلنگزنی پروژه ساماندهی میدان دمسیاه ملایر ضمن تبریک هفته دولت و قدردانی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی، استانداری همدان، فرمانداری و دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: اجرای این پروژه تردد وسایل نقلیه در محورهای جنوبی استان همدان و مسیر ارتباطی با شهرستان بروجرد در استان لرستان را تسهیل خواهد کرد.
وی افزود: میدان دمسیاه در مسیر ارتباطی سه شهرستان ملایر، نهاوند و بروجرد قرار دارد و ساماندهی آن ضمن کاهش گرههای ترافیکی، ایمنی تردد و دسترسی مردم و رانندگان را ارتقا میدهد.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتخاب پیمانکاران پروژه، بیان کرد: پیمانکاران انتخابشده از نیروهای بومی، خوشنام و دارای انگیزه هستند و انتظار میرود عملیات اجرایی این طرح را با جدیت و سرعت لازم دنبال کنند.
آزادیخواه با تاکید بر ضرورت جلوگیری از طولانی شدن اجرای پروژه، تصریح کرد: انتظار میرود این کلنگزنی به آغاز واقعی عملیات اجرایی منجر شود چراکه حدود ۱۲ سال پیش نیز در این محل آیین کلنگزنی برگزار شد، اما پروژه به مرحله اجرا نرسید.
وی بیان کرد: امیدواریم با پیگیری مسئولان و تلاش مجموعه اجرایی پروژه ساماندهی میدان دمسیاه حداکثر تا سال آینده تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره نامگذاری این میدان گفت: انتخاب نام مناسب باید از مسیر قانونی و با نظر شورای فرهنگ عمومی یا کمیسیون فرهنگی شهرداری انجام شود تا با توجه به ویژگیهای منطقه نامآوران، شهدا و مفاخر شهرستان نامی شایسته برای این میدان برگزیده شود.
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