رضا ابرارخرم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دوره‌های مربیگری درجه ۳ بدمینتون در همدان، اظهار کرد: این دوره‌ها به همت هیئت بدمینتون استان همدان و با حضور جمعی از علاقه‌مندان، ورزشکاران و مربیان این رشته برگزار شد.

وی افزود: برگزاری این دوره‌های آموزشی فرصتی مناسب برای ارتقای سطح دانش، مهارت و توانمندی‌های تخصصی مربیان خواهد بود و در مسیر توسعه و گسترش رشته بدمینتون در استان نقش موثری ایفا می‌کند.

رئیس هیئت بدمینتون استان همدان بیان کرد: شرکت‌کنندگان در این دوره‌ها با مباحث فنی، آموزشی و تخصصی مربیگری بدمینتون آشنا شدند و از دانش و تجربیات مدرسان دوره بهره‌مند شدند.

ابرارخرم ادامه داد: تدریس دوره مربیگری درجه ۳ بدمینتون بخش آقایان را آقای نوری بر عهده داشت و مباحث مختلف مرتبط با اصول مربیگری، آموزش مهارت‌ها و شیوه‌های تمرین به شرکت‌کنندگان ارائه شد.

وی افزود: دوره مربیگری درجه ۳ بدمینتون بانوان نیز با حضور ۳۰ مربی و علاقه‌مند به این رشته در سالن پوریای ولی دانشگاه آزاد اسلامی همدان آغاز شد.

رئیس هیئت بدمینتون استان همدان گفت: تدریس دوره بانوان بر عهده زهرا کریم‌بیگی است و شرکت‌کنندگان در این دوره با مباحث گوناگون فنی، آموزشی و تخصصی مربیگری بدمینتون آشنا خواهند شد.

ابرارخرم با تاکید بر تداوم برنامه‌های آموزشی هیئت بدمینتون استان همدان، خاطرنشان کرد: برگزاری دوره‌های مربیگری و آموزشی از برنامه‌های مهم این هیئت برای ارتقای سطح فنی مربیان، استعدادیابی و فراهم کردن زمینه رشد ورزشکاران بدمینتون در استان است.