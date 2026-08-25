به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان نظریدوست ظهر سه شنبه با اشاره به حضور کاظمیان معاون شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در شهرستان اسدآباد، اظهار کرد: در جریان سفر وزیر راه و شهرسازی به استان همدان، معاونین وی به عنوان نمایندگان تامالاختیار در شهرستانها حضور یافتند تا از نزدیک مسائل حوزه راه، مسکن و شهرسازی را بررسی کنند.
وی با اشاره به بازدید میدانی از پروژههای عمرانی این شهرستان گفت: عملیات اجرایی تقاطع «آجین» که از نقاط حادثهخیز اسدآباد محسوب میشود، امروز آغاز شد، اصلاح این تقاطع گامی مهم در راستای کاهش تصادفات جادهای و ارتقای ضریب ایمنی تردد در این مسیر به شمار میرود.
فرماندار اسدآباد در ادامه با بیان اینکه جلسه ویژه بررسی مشکلات شهرستان با حضور معاون وزیر برگزار شد، افزود: پیگیری مسائل مربوط به مسکن ملی، زمین مورد نیاز برای توسعه دانشگاه سیدجمالالدین و دانشکده علوم پزشکی، و همچنین بررسی وضعیت طرحهای جامع و تفصیلی شهرستان از محورهای اصلی این نشست بود.
نظریدوست با اشاره به اهمیت مصوبات این سفر برای توسعه زیرساختی منطقه، تصریح کرد: حاصل این حضور اتخاذ تصمیماتی به منظور تسهیل در امور مسکن و رفع موانع پیشروی پروژههای عمرانی است.
وی در پایان تاکید کرد: ادارهکل راه و شهرسازی استان، دستگاههای خدماترسان، شهرداریها و بنیاد مسکن موظف هستند با هماهنگی کامل و پیگیری مستمر زمینه اجرای دقیق و سریع مصوبات را فراهم کنند تا مردم هرچه زودتر ثمرات این اقدامات را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.
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