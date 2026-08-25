  1. استانها
  2. همدان
۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

آغاز عملیات اجرایی تقاطع حادثه‌خیز «آجین» در اسدآباد

آغاز عملیات اجرایی تقاطع حادثه‌خیز «آجین» در اسدآباد

همدان- فرماندار اسدآباد از سفر نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی به این شهرستان و آغاز عملیات اجرایی تقاطع حادثه‌خیز آجین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان نظری‌دوست ظهر سه شنبه با اشاره به حضور کاظمیان معاون شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در شهرستان اسدآباد، اظهار کرد: در جریان سفر وزیر راه و شهرسازی به استان همدان، معاونین وی به عنوان نمایندگان تام‌الاختیار در شهرستان‌ها حضور یافتند تا از نزدیک مسائل حوزه راه، مسکن و شهرسازی را بررسی کنند.

وی با اشاره به بازدید میدانی از پروژه‌های عمرانی این شهرستان گفت: عملیات اجرایی تقاطع «آجین» که از نقاط حادثه‌خیز اسدآباد محسوب می‌شود، امروز آغاز شد، اصلاح این تقاطع گامی مهم در راستای کاهش تصادفات جاده‌ای و ارتقای ضریب ایمنی تردد در این مسیر به شمار می‌رود.

فرماندار اسدآباد در ادامه با بیان اینکه جلسه ویژه بررسی مشکلات شهرستان با حضور معاون وزیر برگزار شد، افزود: پیگیری مسائل مربوط به مسکن ملی، زمین مورد نیاز برای توسعه دانشگاه سیدجمال‌الدین و دانشکده علوم پزشکی، و همچنین بررسی وضعیت طرح‌های جامع و تفصیلی شهرستان از محورهای اصلی این نشست بود.

نظری‌دوست با اشاره به اهمیت مصوبات این سفر برای توسعه زیرساختی منطقه، تصریح کرد: حاصل این حضور اتخاذ تصمیماتی به منظور تسهیل در امور مسکن و رفع موانع پیش‌روی پروژه‌های عمرانی است.

وی در پایان تاکید کرد: اداره‌کل راه و شهرسازی استان، دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها و بنیاد مسکن موظف‌ هستند با هماهنگی کامل و پیگیری مستمر زمینه اجرای دقیق و سریع مصوبات را فراهم کنند تا مردم هرچه زودتر ثمرات این اقدامات را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.

کد مطلب 6927329

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها