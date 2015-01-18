به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه دیدار با زانگ دگوآنگ عضو شورای مشاوران سیاست خارجی چین و هیئت همراه که عصر امروز در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: دیدار با دگوآنگ با توجه به تجربه طولانی ایشان به عنوان اولین دبیرکل سازمان همکاری‌های شانگهای و سابقه طولانی در دیپلماسی چین حائز اهمیت بود.

وی افزود: در این دیدار پیرامون مسائلی همچون افزایش مناسبات دوجانبه و نقش دو کشور در نوسازی و بازنگری جاده ابریشم به شکل متناسب با عصر حاضر مورد بحث قرار گرفت.

ولایتی با اشاره به تاکید دبیرکل سابق پیمان شانگهای بر نقش مهم ایران در بازسازی جاده ابریشم گفت: در این دیدار تاکید شد که ایران هم از نقش‌آفرینی در نوسازی جاده ابریشم به دلیل همسایگی با ترکیه و اروپا، جهان عرب، شبه قاره هند و قفقاز استقبال می‌کند و آقای دگوآنگ تاکید داشتند که ایران نقش باثباتی در نطقه داشته و علاوه بر آن به ثبات کشورهای منطقه نیز کمک می‌کند.

وی با اشاره به حجم 52 میلیارد دلاری روابط اقتصادی دو کشور در سال 2014 خاطرنشان کرد: چین همکار اقتصادی استراتژیک با ایران محسوب می‌شود و در نتیجه دو کشور به دنبال توسعه روابط با دو کشور هستند.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی درباره مذاکرات ایران و 1+5 و دیدار وزیر خارجه کشورمان با جان کری اظهار داشت: مذاکرات ایران و 1+5 همچون گذشته ادامه دارد و همانطور که آقای عراقچی اظهار کرد این مذاکرات آسان نیست و امیدواریم طرفین گام‌های سازنده‌ای بردارند.

ولایتی ادامه داد: تا آنجا که به جمهوری اسلامی ارتباط دارد و من مطلع هستم، مذاکره‌کنندگان در چارچوب تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری حرکت می‌کنند و تا زمانی که این حرکت در مسیر تعیین شده از سوی رهبر انقلاب و مردم باشد مورد تایید است.

وی چارچوب تعیین شده از سوی نظام را براساس حقوق هسته‌ای ایران دانست و گفت: چارچوب تعیین شده بر مبنای کاربرد صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای است و مذاکره‌کنندگان قصد ندارند از این حقوق بگذرند، چرا که بهره‌برداری از سانتریفیوژها و غنی‌سازی برای کاربرد در صفحات سوخت رآکتورهای هسته‌ای و آب‌شیرین‌کن و در راستای تامین انرژی پاک مورد استفاده قرار می‌گیرد و ایران برای استفاده از حقوق خود از هیچ کشوری اجازه نخواهد گرفت.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عضو ان‌پی‌تی تا زمانی که در چارچوب ان‌پی‌تی حرکت می‌کند باید از حقوق خود نیز بهره‌مند باشد.

ولایتی در پاسخ به سوالی در خصوص رخداد تروریستی فرانسه و پرونده شارلی ابدو تاکید کرد: این کار محکوم است، چرا که کارگردانی این رخداد دست خود غرب است و ما کاملا به این حملات تروریستی انجام شده علیه نشریه شارلی ابدو مظنون هستیم؛ اما اگر این مساله بهانه‌ای برای اهانت به مقدسات اسلامی شود کاملا محکوم است و مشخص است که از این مساله به عنوان بهانه‌ای برای تکرار اهانت‌های گذشته استفاده می‌شود. بنابراین همه 1.5 میلیارد مسلمان جهان این اهانت‌ها را محکوم می‌کنند و این رفتارها برای غرب چیزی جز اهانت به همراه ندارد و حاکی از عجز و ناتوانی آنها در مقابله با منطق اسلام است. بنابراین آنچه رخ داده در واقع بر پایه یک توطئه تبلیغاتی علیه اسلام و مقدسات اسلامی است.