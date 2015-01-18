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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۵۹

یوسفیان ملا به مهر خبر داد:

کلیات بودجه تصویب شد/فردا آغاز بررسی جزئیات درآمدی

کلیات بودجه تصویب شد/فردا آغاز بررسی جزئیات درآمدی

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۴ کل کشور از تصویب کلیات بودجه سال سال آینده در این کمیسیون خبر داد و گفت: از فردا بررسی جزئیات درآمدی این لایحه بودجه آغاز می شود.

عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب کلیات لایحه بودجه ۹۴ در جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس اظهار داشت: ارقام موجود در بودجه فعلا همان ارقام پیشنهادی دولت است و تغییری نکرده و مصوبه کمیسیون تنها به منزله ورود به مرحله جزئیات لایحه است.

وی افزود: از فردا کمیسیون تلفیق وارد بررسی جزئیات درآمدی لایحه بودجه ۹۴ می شود و پس از آن ردیف‌های هزینه ای لایحه بررسی خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه خاطر نشان کرد: کمیسیون طبق قانون ۱۵ روز برای بررسی لایحه بودجه فرصت داشته که با توجه به سپری شدن یک هفته از این مهلت احتمالا بعد از انقضای مهلت ۱۵ روزه مدت بررسی لایحه در کمیسیون ۱۵ روز دیگر نیز تمدید می شود.

وی با تاکید بر اینکه فعلا هیچ تغییری در لایحه پیشنهادی دولت ایجاد نشده است، درباره برخی شبهات موجود مبنی بر تاثیرگذاری اعضای دولت بر نظر اعضای کمیسیون تلفیق نیز تصریح کرد: کمیسیون تلفیق به هیچ عنوان وارد حاشیه نشده و تنها با شنیدن نظرات کارشناسی مخالفان و موافقان در نهایت با ۲۱ رای موافق و ۱۲ رای مخالف به کلیات لایحه بودجه ۹۴ رای موافق داد.

کد مطلب 2467643

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