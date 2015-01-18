به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل ارزانی بیرگانی عصر یکشنبه در شورای آموزش و پرورش اهواز اظهار کرد: آموزش و پرورش اهواز نسبت به کلانشهرهای دیگر وضعیت بسیار بدی دارد و بیش از 40 مدرسه کانکسی در اهواز وجود دارد و هرچه بیشتر در این جهت به پیشرفت شهر کمک می کند.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری اهواز باید سهم آموزش و پرورش را از درآمدهای عوارض مشخص کند، عنوان کرد: اگر قرار است به آموزش و پرورش کمک شود باید با هماهنگی مدیران مدارس باشد زیرا برنامه ریزی مدارس را دارند و در جریان مشکلات هستند.

فرماندار اهواز بيان کرد: در اهواز، مدارس نیمه تمام زیادی در برخی مناطق با وجود تعداد کم دانش آموزان داریم که طبق قانون باید تکمیل شوند در حالی که در مناطقی دیگر با وجود تعداد زیاد دانش آموزان مدرسه ای وجود ندارد و یا اینکه دارای مدارسی بدون کیفیت هستند.

وی با بیان اینکه کمک به نواحی آموزش و پرورش اهواز باید به صورت یکنواخت و زیرنظر یک مدیریت هزینه شود، تصریح کرد: شهرداری اهواز باید یک پاسخ صریح و روشن بدهد که آیا روند پرداخت عوارض را ادامه می دهد؟

وضعیت آموزش و پرورش کلانشهر اهواز بغرنج است

در این جلسه حجت الاسلام کاظم سواری، عضو شورای شهر اهواز، اظهار کرد: وضعیت آموزش و پرورش در کلانشهر اهواز بسیار بغرنج است و به یک زخم کاری رسیده است که باید وظیفه خود را در برابر آن ادا کنیم.

وی ادامه داد: در کمیسیون فرهنگی شورای شهر اهواز در گذشته کمک های بسیاری به مدارس شده است که کمترین آن دو میلیون تومان بود.

سواری از اجرای طرح شهردار مدرسه در مدارس کلانشهر اهواز خبر داد و گفت: شهردار مدرسه می تواند رابط خوبی میان مدرسه و شهرداران مناطق باشد که البته در برخی از مدارس مغفول مانده که باید در این زمینه فرهنگ سازی شود.