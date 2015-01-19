مرحله نهایی«دومین دوره مسابقات قرآن ویژه جلسات قرآنی شهر تهران»

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای قرآن «دومین دوره مسابقات قرآن ویژه جلسات قرآنی شهر تهران» را با هدف توجه و حمایت از اساتید و جلسات قرآنی که خاستگاه اصلی رشد و پرورش قاریان و حافظان قرآن کریم است، برگزار کرده است.

مرحله نهایی این مسابقات که در سه رشته قرائت تحقیق، قرائت ترتیل ( صحیح خوانی ) و حفظ پنج جزء پیوسته و در دو رده سنی زیر ۱۶ و بالای ۱۶ سال ویژه خواهران و برادران برگزار شده، روز جمعه ۳ بهمن ماه از ساعت ۸ تا ۱۶ با حضور ۲۱۶ نفر از برگزیدگان مرحله مقدماتی، در فرهنگسرای قرآن برگزار خواهد شد.

در مرحله مقدماتی ۲۸۷۸ نفر در شش فرهنگسرای شهر تهران باهم به رقابت پرداختند که از بین آنان ۲۱۶ نفر ( خواهران و برادران ) به مرحله نهایی راه یافتند. مسابقات مرحله نهایی روز جمعه با حضور داوران بین المللی از جمله اساتید: عباس امام جمعه ، دکتر محمد حسین سعیدیان، احمد ابوالقاسمی ، معتز آقایی، سعید زکی لو و حسین اخوان اقدم و در بخش خواهران اساتید: امیر آبادی، چنگی ، ایزدی، احمدی، اسدنیا و امیر یوسفی برگزار می شود.

شایان ذکر است از ۳۶ نفر برنده نهایی این مسابقات در مراسم اختتامیه تجلیل به عمل خواهد آمد.