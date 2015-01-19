فرشاد شکیبی تهیه‌کننده مجموعه مستند «شوک» در این زمینه به خبرنگار مهر توضیح داد: در قسمت‌های جدید مجموعه مستند «شوک» که به آسیب‌ها و تبعات ناشی از مصرف ماده مخدر شیشه اختصاص دارد، علی لهراسبی در این برنامه ناگفته‌هایی را روایت می‌کند.

وی افزود: گفتگو با مهدی فنونی‌زاده فوتبالیست دهه 60 کشورمان از دیگر بخش‌های این برنامه است.

این تهیه‌کننده تصریح کرد: در این قسمت نیز همچون بخش‌های قبلی به صورت مصداقی به کالبدشکافی وضعیت مصرف و عوارض این ماده مخدر خواهیم پرداخت و از آدم‌هایی نام می‌بریم که به خاطر مصرف شیشه مرتکب جنایت شده‌اند. سپس به دسته‌ای دیگر خواهیم رسید که رها شده از دام این ماده مخدر هولناک از تجربیات تلخ سخن می‌گویند.

شکیبی یادآور شد: دوربین مخفی از فروشندگان و مصرف کنندگان شیشه از دیگر آیتم‌های برنامه است. همچنین هنرمندان حلقه رابطی میان مردم و افراد مصرف‌کننده برای بررسی وضعیت زندگی و کالبد شکافی دلایل روی آوردنشان به اعتیاد، ترک این ماده یا درگیری فعلی با آن هستند.

به گزارش مهر، تازه‌ترین قسمت مجموعه مستند «شوک» با موضوع شیشه و زیان‌ها و آسیب‌های فردی و اجتماعی مصرف آن چهارشنبه 1 بهمن ماه بعد از اخبار شبانگاهی شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود.