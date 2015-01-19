بوشهر آلودگی هوای شهری چندانی ندارد/مخالفت با خروج کشتی رافائل از دریا

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دلشب صبح دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت روزجهانی هوای پاک برگزار شد، اظهار داشت: هوا یکی از نیازهای اساسی انسان است، شاید انسان بتواند بدون آب و غذا مدتی زنده بماند اما بدون هوا بیش از چند دقیقه زنده نمی ماند.

وی بیان کرد: آلودگی‌های هوا در محیط زیست شامل دو بخش ناشی از عوامل طبیعی همچون تشعشعات جو و فضا، طوفان، آتشفشان و ... و ناشی از عوامل انسانی چون کارخانه های صنعتی است.

مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست استان بوشهر با اشاره به اینکه در این سازمان از دو منظر ملی و محلی به آلودگی هوا نگریسته می شود، ابراز داشت: از منظر ملی بر اساس سیاست های سازمان و از طریق پیگیری مصوبات ابلاغی هیات وزیران در زمینه های سوخت، استاندارد خودرو، نوسازی و تکنولوژی های نوین، نیروگاه ها، آموزش و اطلاع رسانی، زیرساخت های شهری و مواردی از این قبیل در خصوص سهم مشخص شده هر ارگان دولتی اقدام می شود.

دلشب افزود: از منظر استانی به لحاظ صنعتی بودن استان بوشهر و وجود تاسیسات عظیم انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی و اثرات آلوده کننده آن بر محیط زیست، انسان، ابنیه، خاک، هوا، آب، جانوران و دریا، از طریق نصب سیستم های پایشی و بر اساس دستورالعمل های ملی سازمان، اقدامات لازم دنبال می‌شود.

لزوم اصلاح سیستم واحدهای قدیمی پالایشگاه های عسلویه

وی گفت: خروجی همه واحدهای صنعتی در استان باید با نظارت و تایید کارشناسان سازمان حفاظت از محیط زیست انجام شود و بر این اساس، هر سه ماه یکبار گزارشی از وضعیت این واحدها تهیه می شود و سیاست های تشویقی، تنبیهی، حقوقی و اخطار برای آنان اعمال می‌شود تا واحد مربوطه نسبت به رفع آلودگی هوا اقدام کند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه سازمان متبوعش استفاده از سوخت های پاک و تکنولوژی نوین را دنبال می کند، افزود: خیلی از پالایشگاه های عسلویه به دلیل وجود حوزه مشترک گازی، ایجاد شده اند که نیاز به اصلاح سیستم های این واحدهای قدیمی ضروری است.

دلشب با اشاره به اینکه طبق بند دال ماده ۴۵ قانون برنامه سوم توسعه، واحدهای صنعتی باید یک در هزارم فروششان را در حساب جداگانه ای نزد خود نگه دارند و صرف مسائل زیست محیطی کنند، تاکید کرد: این مساله با جدیت دنبال می شود که اختلافات حقوقی نیز بین سازمان واین واحدها ایجاد کرده است.

لغو معافیت پرداخت عوارض آلایندگی توسط مناطق ویژه صنعتی و آزاد

وی، لغو معافیت پرداخت عوارض آلایندگی توسط مناطق ویژه صنعتی و آزاد که با پیگیری های سازمان حفاظت از محیط زیست و تصویب مجلس شورای اسلامی انجام شد را به عنوان یک کار بسیار خوب در حمایت از محیط زیست عنوان کرد.

مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست استان بوشهر درباره خروج کشتی رافائل از دریا تصریح کرد: این سازمان به دلایل مطالبات مدنی و تعلق خاطر مردم به این کشتی و همچنین جلوگیری از آسیب رسیدن به زیستگاه دریایی، مخالفت شفاف و صریح خود را با بیرون کشیدن کشتی رافائل از دریا اعلام کرده و تا کنون نیز هیچ ارگانی، نامه ای به عنوان مجوز خروج آن از سازمان نخواسته است.

مخالفت با خروج کشتی رافائل از دریا

حسین دلشب با اشاره به اینکه جلوگیری از خروج کشتی رافائل از دریا در حوزه اختیارت اداره کل بنادر و کشتیرانی است، ادامه داد: انجام اینکار چند مجوز نیاز دارد که یکی از آن مجوزها مربوط به سازمان محیط زیست است.

وی اضافه کرد: اگر بیرون کشیدن کشتی رافائل بدون مجوز انجام شود، از طریق قانونی در این زمینه اقدام می کنیم هرچند طبق بخشنامه اخیر دولت، برای اختلاف بین دستگاه های اجرایی به دادگاه مراجعه نمی کنیم بلکه اینکار از طریق اداره ارزشیابی عملکرد استانداری بوشهر پیگیری می شود.

مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست استان بوشهر با تاکید بر اینکه برای توسعه بندر بوشهر در جزیره نگین، نباید استحصال از دریا صورت بگیرد ادامه داد: این موضوع به دلیل اهمیت زیست محیطی و جلوگیری از آسیب رسیدن به خور به صورت کتبی به اداره کل بنادر یادآور شده و روش های پیشنهادی سازمان برای جلوگیری از بروز مشکل در سیستم طبیعی جزر و مد دریا، ارائه شد.

احداث تصفیه خانه فاضلاب انسانی پیشرفته در نیروگاه اتمی بوشهر

وی تصریح کرد: احداث دو واحد نیروگاه اتمی در بوشهر مشمول ارزشیابی زیست محیطی است و باید قبل از هرگونه فعالیت، گزارشات لازم در اختیار سازمان حفاظت از محیط زیست قرار بگیرد.

دلشب خاطر نشان کرد: احداث تصفیه خانه فاضلاب انسانی با روش پیشرفته در کمپ های نیروگاه اتمی بوشهر مورد تاکید این سازمان قرار گرفته و فاصله این تصفیه خانه ها تا مراکز سکونت گاهی باید حداقل ۲۰۰ متر باشد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر فاضلاب توسط لوله به اطراف نیروگاه منتقل می شود و در همان محل رها می شود که اثرات زیست محیطی مخربی را به همراه دارد و سازمان محیط زیست مکاتبات لازم برای استفاده از روش فاضلاب پیشرفته را انجام داده است.

بوشهر آلودگی هوای شهری چندانی ندارد

مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست استان بوشهر با مهم شمردن نقش سازمان های مردم نهاد در فرهنگ سازی استفاده صحیح و حفظ محیط زیست در جامعه، اظهار داشت: در این راستا، کارگاه های آموزشی برای سمن ها، معلمین و مروجین، دانش آموزان و خبرنگاران دایر شده است.

دلشب با اشاره به اینکه بوشهر آلودگی هوای شهری چندانی ندارد بیان داشت: در حوزه آلودگی هوای صنعتی، استان بوشهر به دلیل وجود صنایع و فعالیت های نفت و پتروشیمی در شهرهای عسلویه، کنگان، جم و خارگ، در سطح کشور رتبه بالایی دارد.

وی گفت: هم اکنون بوشهر، گناوه، کنگان و عسلویه مجهز به نمایشگر و سیستم های پالایش آنلاین آلودگی هوا هستند و اطلاعات آماری در این زمینه از آنان دریافت می شود که در آینده ای نزدیک این سامانه در سایر شهرستان های استان نیز مستقر خواهد شد.

مکاتبه‌ای برای احداث پتروشیمی دشتستان با این سازمان انجام نشده است

این مسئول تصریح کرد: برای ایجاد دهکده گردشگری در میدان امام علی بوشهر نیز، مجوز استحصال از دریا و خور داده نمی شود ضمن اینکه مسئولان استانداری نیز بر استفاده از چشم انداز زیبای این منطقه تاکید دارند و استحصالی در این مکان صورت نمی گیرد.

حسین دلشب با بیان اینکه ایجاد پتروشیمی در هر منطقه ای مشمول ارزیابی زیست محیطی است و در صورت تایید این سازمان، مجوز احداث آن صادر می‌شود، ابراز داشت: به رغم برخی مصاحبه ها توسط مسئولان، تا کنون هیچ نامه و مکاتبه ای در رابطه با احداث پتروشیمی دشتستان با این سازمان انجام نشده است.

گفتنی است که پیش از این نشست خبری، کارگاه آموشی در رابطه با روز جهانی هوای پاک برای خبرنگاران برگزار شد.