نادر مقدس در حاشیه برگزاری جشنواره فیلم وارش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هنرمندان مازندران نیز فیلم و آثار خوبی بویژه در بخش ترنه وا ارسال کرده اند.

وی با بیان اینکه، بخش " ترنه وا" مربوط به فیلمهایی است که به استان مازندران اختصاص دارد گفت: حدود ۵۲ فیلم به این بخش از جشنواره ارسال شده است.

وی گفت: داوری این بخش به عهده من و دو نفر دیگر از دوستان بوده که فیلمهای خوبی به این جشنواره ارسال شده است.

نادر مقدس با اشاره به تاثیر جشنواره وارش بر سینمای ایران گفت: با توجه به سابقه ۱۵ ساله جشنواره فیلم وارش، فیلسمازان کشور علاقمندند در این جشنواره فیلم داشته باشند.

مقدس تصریح کرد: هیئت داوری جشنواره وارش از حرفه ای های سینمایی ایران است که این امر، فیلسمازان را برای شرکت در جشنواره ترغیب می کند.

عضو هیئت داوران جشنواره بین المللی فیلم وارش با بیان اینکه گردانندگان جشنواره وارش حرفه ای هستند، بیان داشت: جشنواره وارش به نام بابل ثبت شده است و امیدواریم در آینده کیفیت بهتری اجرا شود و بودجه مناسبتری به آن اختصاص یابد.

کارگردان فیلم پرونده ای برای سارا با بیان اینکه این فیلم به تهیه کنندگی اکبر نقوی و بنیاد سینمایی فارانبی تولید شده است، گفت: این فیلم متاسفانه به جشنواره بین المللی فجر نرسیده است.

وی افزود: این فیلم در ژانر کودک و نوجوان تولید شده است.