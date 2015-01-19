به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استرالیا، تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه و در آخرین دیدار مرحله مقدماتی شانزدهمین دوره جام ملت های آسیا موفق شد با نتیجه یک بر صفر امارات را شکست دهد و با 9 امتیاز به عنوان تیم اول راهی مرحله یک چهارم نهایی شود.

به دنبال این صعود شیرین هواداران تیم ملی راهی هتل محل اقامت ملی پوشان در شهر بریزبین شدند و ساعاتی را به جشن و شادمانی پرداختند. در این میان برخی بازیکنان تیم ملی نیز که بیشتر مورد توجه علاقمندان بودند دقایقی را کنار آنها بودند.

ایرانیانی که خود را به شهر بریزبین رسانده بودند جشن و شادمانی ناشی از صعود تیم ملی به مرحله بعد را ساعاتی در خیابان های این شهر ادامه دادند.