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۳۰ دی ۱۳۹۳، ۹:۵۷

سرهنگ رضایی:

چهار محور استان کرمان به دلیل بارش سنگین برف مسدود است

چهار محور استان کرمان به دلیل بارش سنگین برف مسدود است

کرمان - جانشین فرمانده پلیس راه استان کرمان از مسدود بودن چهار محور این استان به دلیل بارش برف سنگین خبر داد.

سرهنگ علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شب گذشته شاهد بارش سنگین برف در محورهای استان کرمان بودیم، اظهار داشت: هم اکنون در کلیه محورهای استان عبور و مرور فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی همچنین از مسدود بودن چهار محور استان شامل گردنه های کفنوییه و سنگ صیاد در محور بافت – کرمان، گردنه ده علی رضا در محور زرند - کوهبنان و گردنه جوزن در محور شهربابک - انار  خبر داد و افزود: برای باز شدن محورهای یاد شده زمان لازم است.

جانشین فرمانده پلیس راه استان کرمان تاکید کرد: حرکت در دیگر محورها به خصوص محرهای انار- باغین، گردنه سینه سرخ در محور کرمان - سیرجان و گردنه سینه جوانان در محور ماهان با زنجیر چرخ انجام می شود.

وی از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه و زنجیر چرخ حرکت کرده و از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.

کد مطلب 2469719

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