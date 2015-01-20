به گزارش خبرنگار مهر، قوم یهود در طول تاریخ به توطئهچینی و دسیسهپردازی علیه همه دیگر اقوام و ادیان الهی مشهور است؛ چه زمانی که علیه عیسی مسیح شوریدند و چه آن هنگام که با پیامبر اسلام (ص) در افتادند و قصد اضمحلال حکومت اسلامی در مدینه را داشتند.
در دوران معاصر نیز شاهد دسیسه چینیهای فراوان آنها بوده و هستیم چنانکه توانستند با نقشهای جامع و ترکیبی از مظلوم نمایی و کشتار بیرحمانه اما به نام آزادی و قانون، کشوری جعلی به نام اسرائیل را در به اصطلاح ارض موعود یا همان سرزمین آباد و اجدادی فلسطینیان بنیانگذاری کنند و با حمایتهای بی دریغ دنیای غرب، رژیم منحوس و جنایت پیشه را پیریزی کنند.
در این بین، پتک سنگین قضایایی همچون هولوکاست توسط صهیونیستها آنچنان بر سر جامعه جهانی کوبیده میشود که هیچکس در جوامع غربی به خود اجازه شک در مورد حقیقت آن را هم نمیدهد و به عبارتی آزادی بیان و اندیشه تا زمانی حاکمیت دارد که به مرزهای هولوکاست نزدیک نشود و حریم صهیونیستها را به خطر نیندازد اما هستند آزاد اندیشانی در دنیای غرب که فارغ از این همه بند و حصار، به تحقیق بی طرفانه میپردازند تا حقیقت را کشف کنند.
ویل نیلسن، مردی سوئدی که تجربه مارکسیسم را از سر گذرانده و حالا نتیجه مطالعاتش درباره صهیونیسم را در قالب کتابی منتشر کرده از جمله این افراد است که مستند «سوئد و سکوت» به گفتگو با او اختصاص دارد.
او خود، درباره تحقیقاتش در مورد صهیونیسم توضیح میدهد. خانه مستند انقلاب اسلامی این مستند را تهیه کرده و سید علی سجادی هم کارگردان آن است.
این مستند برای پخش از شبکه افق سیما در روز چهارشنبه یکم بهمن ماه ساعت 17 و تکرار آن روز بعد ساعت 13 در نظر گرفته شده است.
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