دنبال حمایت لجستیکی از نویسندگان و تقویت ارتباط با مراکز استانی هستیم

ابراهیم زاهدی مطلق معاون داستان بنیاد ادبیات داستانی در نخستین اظهار نظر خود پس از انتصابش به این سمت به خبرنگار مهر گرفت: مهمترین کاری که که در بخش داستان بنیاد ادبیات داستانی دنبال خواهیم کرد، انجام فعالیتهای بر زمین مانده در این حوزه است. در این خصوص شاید من سلیقههایی داشته باشم اما این سلیقه بدون شک در راستای انجام شرح وظایفی خواهد بود که اساسنامه بنیاد ادبیات داستانی تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: اساسنامه بنیاد خوشبختانه بسیار فراخ تنظیم شده است و دست برای کار در آن بسیار باز گذاشته شده است اما باید بر مبنای این اساسنامه فهرستی از کارهای قابل اجرا تنظیم شود و وظیفه من نیز به طور همین مساله است و در واقع به دنبال این هستیم که مشخص کنیم در چهارچوب این اساسنامه چه کارهایی را میتوان به صورت اجرایی به انجام رساند.
زاهدی مطلق ادامه داد: در حال حاضر سعی دارم ارتباطات خارج از تهران بنیاد به ویژه ارتباط با مراکز استانها را تقویت کنیم، موضوعاتی مانند برگزاری کلاسها و حمایت از برگزاری دورههای کاربردی و نیز اجرای قراردادها و تفاهمنامههای موجود در حوزه داستان با سایر مراکز و نیز پیگیری قراردادهای انتشار آثار نویسندگان را پیگیری کنیم. به دنبال راهی هستم که هم امکان چاپ اثر فراهم شود و هم کسی در این میان متضرر نشود و در نهایت میز همه اهالی ادبیات بتوانند از نتیجه بهرهمند شوند.
این نویسنده و روزنامه نگار پیشکسوت تصریح کرد: سعی ما به واقع کمک لجستیکی و پشتیبانی به ادبیات داستانی است کمک به اینکه نویسندگان بتوانند بهتر بنویسند و منابع مورد نیاز خود را سادهتر به دست بیاورند و در این میان در گام نخست توجه به شهرستانها کار اصلی من خواهد بود.
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