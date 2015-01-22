کیکاووس جهانداری درگذشت/ وداع با مترجم گرگ بیابان

به گزارش خبرنگار مهر، کیکاووس جهانداری مترجم صاحب نام ادبیات آلمانی و از پژوهشگران مرکز دایره المعارف اسلامی درگذشت.

جهانداری متولد سال 1309 بوده و در زمان حیات از دوستان وهمکاران صمیمی مرحوم ایرج افشار به شمار می رفته است.

وی در زمان حیات ترجمه بسیاری از آقار معروف ادبی به ویژه از زبان آلمانی به فارسی را بر عهده داشته است. منتقدان ادبی بهترین ترجمه منتشر شده از وی را ترجمه رمان «گرگ بیابان» اثر هرمان هسه می دانند که بیشترین شهرت جهانداری در دنیای ترجمه نیز به همین خاطر بوده است. این ترجمه برای نخستین بار در سال 1345 توسط بنگاه ترجمه و نشر کتاب منتشر شده بود.

وی همچنین مدیر بخش منابع خارجی مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی نیز بود. وی در سال‌های ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۵ در سمت معاونت کتابخانه مجلس فعالیت می‌کرد و پس از آن تا سال‌ ۱۳۵۷ ریاست این کتابخانه را عهده‌دار بود.

جهانداری آثار تحقیقی زیادی به ویژه در حوزه تاریخ و ادبیات از زبان آلمانی را به زبان فارسی برگردانده که از آن جمله می‌توان به ترجمه سفرنامه‌های اروپایی دوره صفوی و ترجمه آثار مهم ادبیات آلمانی اشاره کرد.

تاریخ ایران و ممالک همجوار آن از زمان‌ اسکندر تا انقراض اشکانیان (آلفرد گوتشمید)، تشکیل دولت ملی در ایران:حکومت آق قوینلو و ظهور دولت صفوی (والتر هینتس)، زیر آفتاب سوزان ایران (اسکارفون نیدرمایر)، سفرنامه بلوشر (ویپرت بلوشر)، ایران و ایرانیان (یاکوب پولاک)، طبقه‌بندی قصه‌های ایرانی (اولریش مارزلف) و قطار به موقع رسید (هاینریش بُل) بخشی از آثار ترجمه شده از سوی جهانداری است.

آخرین اثر در دست انتشار مرحوم جهانداری زندگی نامه بتهوون بود که نشر ماهی آن را در دست انتشار دارد.