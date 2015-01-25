به گزارش خبرنگار مهر، تاریخ فلسفه آنتونی کنی در چهار جلد توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده است. خصوصیت این تاریخ فلسفه این است که در عین سادگی و روانی متن تمام نحله های فلسفی را از یونان باستان تا فلاسفه اخیر را در خود جا داده است.

این کتاب به اذعان آنتونی کنی چیزی است بین تاریخ فلسفه کاپلستون و تاریخ فلسفه برتراند راسل که هم از روانی و سادگی تاریخ فلسفه راسل برخوردار است و هم همچون تاریخ فلسفه کاپلستون تحقیقی و جامع است.

رضا یعقوبی که ترجمه علم و دین هانس کونگ را در دست چاپ دارد که قرار است توسط انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب قم منتشر شود ترجمه این کتاب را آغاز نموده است.