نشان عشق پیامبر به «رادیو هفت» اضافه شد/ تشکر از یک انتخاب مردمی

منصور ضابطیان مجری و تهیهکننده «رادیو هفت» در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتخاب شدنش به عنوان سومین مجری محبوب مردم در نظرسنجی یکی از روزنامهها اظهار کرد: به خاطر حضورم در «رادیو هفت» بوده که که این توفیق نصیبم شد، مردم من را تماشا کردند و به عنوان یکی از سه مجری برتر در سیما انتخاب شدم.
انتخاب مجری از شبکه آموزش خوشایند است
وی با اشاره به قدمت شبکههای دیگر نسبت به شبکه آموزش، انتخاب یک مجری از این شبکه را خوشایند دانست و افزود: در مقایسه با شبکههای دیگر مثل شبکههای یک، دو، سه و پنج که هم قدمت بیشتری نسبت به شبکه آموزش دارند و هم بیننده بیشتری دارند انتخاب یک مجری از شبکه آموزش، خوشایند و خوشحال کننده است.
ضابطیان با ابراز تاسف از توهین به پیامبر اعظم (ص)، نشان «من محمد (ص) را دوست دارم» را نشان دهنده اعتراض برنامه «رادیو هفت» به این مساله بیان و تصریح کرد: «رادیو هفت» یک برنامه به روز است و از مسائل روز جامعه جهانی تاثیر میگیرد. ما به عنوان برنامهای که با بخش بزرگی از جامعه در ارتباط است، نمیتوانیم نسبت به دغدغهها و علایق آن جامعه بی تفاوت باشیم.
افزودن نشانه عشق و محبت به پیامبر (ص) در «رادیو هفت»
وی یادآور شد: بخش عمدهای از جامعه مسلمان ایرانی ما دلشان این روزها به درد آمده و سعی میکنند محبت و عشق خودشان را به حضرت محمد (ص) فریاد بزنند، ما هم به عنوان یک نماینده در کنار مردم و به عنوان کسی که اعتقاد دارد «رادیو هفت» یک خانواده بزرگ در ایران است و نمیتواند نسبت به این قضیه بی تفاوت باشد، تصمیم گرفتیم به دور از شعارها و حرفهایی که ممکن است تلویزیونی و تصویری نباشد با اضافه کردن این نشانه کوچک عشق و محبتمان را به پیامبر اکرم (ص) نشان دهیم و بگوییم که ما هم در «رادیو هفت» نسبت به این مساله حساس هستیم.
تهیه کننده «رادیو هفت» با اشاره به ارتباط ایرانیان خارج از کشور با این برنامه، در رابطه با عکس العمل آنها نسبت به توهین به پیامبر (ص) توضیح داد: در هفته گذشته پیامهایی از ایرانیان خارج از کشور داشتیم که نسبت به این مساله حساسیت نشان دادند. آنها به عنوان مسلمانهایی که در کشور دیگری زندگی و یا تحصیل میکنند، نسبت به این مساله حساس هستند.
وی در پایان گفت: آنها از یک زاویه دیگر حساسیتشان را دو برابر نشان میدهند؛ آن هم به خاطر زندگی در فضایی که علیه آنها سم پراکنی میشود و بر ضدشان حرف و حدیث است و باید از حضور و عقاید خودشان در سرزمینی دفاع کنند که همه چیز علیهشان است.
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