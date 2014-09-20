به گزارش خبرگزاری مهر، سازندگان برنامه تلویزیونی «رادیو هفت» هر ساله ویژه برنامه‌هایی به مناسبت تغییر فصل‌ها تولید و پخش می‌کند. امسال هم گروه سازندگان برنامه تلویزیونی «رادیو هفت» به تهیه کنندگی و کارگردانی منصور ضابطیان و محمد صوفی ویژه برنامه پنج ساعته ای را به مناسبت آغاز پاییز با حضور جمعی از هنرمندان ضبط و تولید کرده‌اند.

یکی از ویژگی‌های این برنامه اجرای یک سری از آیتم ها در فضایی جدید و خارج از استودیوی همیشگی «رادیو هفت» است.

از جمله آیتم‌های این برنامه پخش کارتون‌های خاطره انگیز با اجرای سرکار خانم گیتی خامنه است.

«مناظره پاییزی» نام بخش دیگری از این ویژه برنامه است که فضایی طنز آمیز دارد و مناظره ای است که بین موافقان و مخالفان پاییز صورت می‌گیرد. این مناظره طنز بین چهار نفر از هنرمندان برگزار می‌شود.

همچنین در این ویژه برنامه ترانه «شد خزان» که توسط سه خواننده پیشکسوت بازخوانی شده است پخش خواهد شد. قطعات دیگری نیز برای اولین بار از صداوسیما پخش و اجرا می‌شوند.

این ویژه برنامه از ساعت 8 شب دوشنبه 31 شهریور آغاز و تا یک بامداد اول مهر ادامه خواهد داشت.