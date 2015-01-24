مصاف حساس وحدت قم و صنعت نفت آبادان/ کار دشوار نماینده قم در راه بقا

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم مسابقات فوتبال باشگاه‌های کشور امروز آغاز می‌شود و در یکی از بازی‌های گروه دوم، تیم فوتبال وحدت قم به دیدار نماینده خوزستان می‌رود.

وحدت که در مسابقات گذشته خود نتایج خوبی کسب نکرده سرانجام با برتری برابر هامون سازه زاهدان به بقا امیدوار شد و این روز‌ها با هدایت وحید مظاهری سرمربی سابق تیم امید پرسپولیس و بازیکن سال‌های دور تیم پاس تهران به دنبال نجات از سقوط است.

دیدار هفته گذشته وحدت برابر تیم هامون سازه زاهدان موجی از امید در دل هواداران فوتبال قم ایجاد کرد گرچه کار شاگردان مظاهری کماکان پیچیده است و این تیم باید چند برد پی در پی کسب کند.

وحدت پیش از بازی با هامون سازه، در مشهد به دیدار تیم مدعی پیام وحدت خراسان رفت و در روزی که استحقاق پیروزی را داشت برابر این تیم به تساوی بدون گل رسید و یک امتیاز با ارزش از مشهدالرضا به ارمغان آورد.

وحدت قبل از آن با تیم صدرجدولی پارس جنوبی بوشهر مسابقه داد و صدرنشین را در قم با تساوی متوقف کرد اما این تساوی‌ها دردی از وحدت دوا نکرد و همین تساوی‌های مدام این تیم را به قهقهرا کشاند.

وحدت از ۱۴ بازی گذشته خود تنها ۲ پیروزی به دست آورده اما وحدت در بازی‌های بعدی خود با وجود استحقاق پیروزی در چند بازی نتوانست امتیاز کامل بازی را به دست آورد و تنها تیم حفاری خوزستان بود که امتیاز کمتری نسبت به وحدت کسب کرد.

این تیم که اغلب نفرات آن را بازیکنان بومی فوتبال قم تشکیل می‌دهند از ابتدای فصل به شدت با مشکلات مالی دست و پنجه نرم کرده است و مسئولان باشگاه وحدت بار‌ها از بی‌توجهی به این تیم از سوی مسئولان استانی قم و بخش خصوصی گلایه کرده‌اند.

وحدت در ۱۴ بازی قبلی خود ۲ پیروزی، ۸ تساوی و ۵ شکست در کارنامه دارد و به همراه تیم بعثت کرمانشاه پرتساوی‌ترین تیم در جدول لیگ است و همین آمار تساوی‌های پرتعداد نشان می‌دهد وحدت چیزی از حریفان خود کم نداشته است.

ضعف گلزنی از یکسو و مشکلات آمادگی جسمانی بازیکنان این تیم که ناشی از دیر بسته شدن این تیم و عدم اجرای برنامه بدنسازی پیش فصل است، سبب شد وحدت در بسیاری از مسابقات خود در یک سوم پایانی هر بازی، جریان بازی را از دست بدهد.

با این حال پس از حضور وحید مظاهری بر روی نیمکت وحدت از اواخر نیم فصل نخست، وحدت از نظر فنی شرایط متفاوتی را تجربه کرد و پس از پایان نیم فصل و تعطیلات بلند مدت لیگ، مظاهری بازیکنان را از نظر جسمانی و تمرینات بدنسازی تحت فشار قرار داد تا این ضعف برای مسابقات پایانی لیگ به حداقل خود برسد.

وحدت از مسابقات گذشته ۱۴ امتیاز کسب کرده و در رده ماقبل آخر جدول قرار دارد در حالی که تیم حفاری خوزستان با ۹ امتیاز تیم آخر جدول رده بندی است اما نمایش امیدوارکننده وحدت در مسابقات اخیر این تیم سبب شده، اهالی فوتبال قم به بقای وحدت در لیگ امیدوار شوند.

وحدت برای حفظ امتیاز خود در لیگ نیازمند کسب حداکثر امتیازات خانگی و به دست آوردن چند امتیاز از بازی‌های خارج از خانه است و این امر با صرف فعل خواستن نزد بازیکنان و دانش و توان فنی بالای وحید مظاهری بر روی نیمکت وحدت، امکانپذیر به نظر می‌رسد.

نزدیک‌ترین تیم‌ها به وحدت ۱۰ امتیازی در جدول، تیم ۱۶ امتیازی منطقه آزاد کیش و تیم ۱۷ امتیازی ماشین سازی تبریز هستند در حالی که وحدت در هفته‌های آتی باید در قم با نماینده کیش مسابقه دهد و برابر آبادانی‌ها نیز در خارج از خانه مسابقه دارد.

تیم فوتبال صنعت نفت نوین آبادان با هدایت بهنام سراج مهاجم سابق تیم ملی فوتبال و باشگاه‌های پرسپولیس و صنعت نفت نیز در جدول رده بندی ۱۹ امتیاز کسب کرده و با صدر جدول ۵ امتیاز فاصله دارد و می‌خواهد با کسب برتری بر وحدت قم این فاصله را تا حدی جبران کند.

نماینده خوزستان در جدول در رده ششم است و رقابت سختی با تیم‌هایی چون هامون سازه و پیام خراسان، و البته تیم‌هایی چون نسل ابومسلم مشهد و بعثت کرمانشاه مشهد دارد.

مظاهری: نباید به صنعت نفت امتیاز بدهیم

سرمربی تیم فوتبال وحدت قم معتقد تیمش در بازی با صنعت نفت آبادان نباید به دنبال مساوی باشد و شرایط این تیم به گونه‌ای است که نباید به صنعت نفت امتیاز بدهد.

وحید مظاهری اظهار داشت: تیم وحدت قم در مسابقه امروز برابر صنعت نفت آبادان به جز محمدرضا وفایی دروازه‌بان اصلی خود، سایر بازیکنانش را در اختیار دارد و سید علی محمدی مسئولیت حراست از دروازه تیم وحدت را بر عهده دارد.

وی افزود: دیدار امروز و وحدت برابر صنعت نفت آبادان حکم مرگ و زندگی باری این تیم دارد و می‌دانیم که با توجه به سقوط ۴ تیم به دسته پایین‌تر نباید بیش از این امتیازات را از دست بدهیم و پیروزی برابر حریف برای ما ضروری است.

سرمربی تیم فوتبال وحدت قم گفت: وحدت در بازی با صنعت نفت آبادان به دنبال تساوی نیست و می‌خواهیم هر ۳ امتیاز بازی را به دست آوریم و انگیزه بازیکنان وحدت هم پس از پیروزی هفته گذشته برابر هامون سازه زاهدان بالا رفته و امیدواری زیادی به پیروزی بر صنعت نفت داریم.

مظاهری بیان کرد: هدایت تیم صنعت نفت را بهنام سراج از مربیان جوان و آینده دار و بازیکن قدیمی تیم ملی و پرسپولیس بر عهده دارد و بدون شک تجربیات سراج کار را برای تیم ما سخت می‌کند اما به هر حال ما هم جایی برای اشتباه نداریم و می‌دانیم که باید حریفمان را شکت دهیم و شکست بازی رفت در قم را جبران کنیم.

وی عنوان کرد: حضور بازیکنان جدید از یک سو و تمرینات بدنسازی خوبی که در مدت تعطیلی نیم فصل انجام داده‌ایم سبب شده نسبت به نیم فصل وضعیت بهتری داشته باشیم اما مشکلات مالی تیم وحدت پابرجا است و بازیکنان وحدت بدون دریافت پول برای این تیم به میدان می‌روند.