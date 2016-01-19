نرخ جدید انواع برنج‌ در شمال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نگهدار اظهارداشت: امسال ۲۰۸ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی مازندران به کشت برنج اختصاص یافته که در کشت اول یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن شلتوک تولید شده است.
وی افزود: از این میزان تولید، ۸۶ هزار تن مربوط به پرورش رتون و ۸۴ هزار تن مربوط به نشای مجدد بوده است.
مدیر تنظیم بازار محصولات و نهادههای کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه امسال ۸۰۰ هزار تن برنج سفید در مازندران تولید شده است، گفت: از این میزان ۱۰۰ هزار تن مصرف درون استانی است و ۷۰۰ هزار تن مازاد مصرف به دیگر استانها ارسال میشود.
نگهدار تصریح کرد: با توجه به اینکه برنج از جمله محصولات محوری مازندران است و ۷۰ درصد برنج کشور در استانهای مازندران و گیلان تولید میشود، این محصول نقش مهمی در امنیت غذایی کشور دارد.
وی خاطرنشان کرد: با تاکیدات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی و ضرورت حمایت از تولید داخلی و حمایت از کشاورزان شاهد افزایش تولید شلتوک در سالجاری بودیم.
مدیر تنظیم بازار محصولات و نهادههای کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: در هماهنگیها و پیگیریهای انجام شده با وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۴-۹۳ شاهد کاهش واردات برنج در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بودیم.
نگهدار خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش واردات و فراوانی تولید، قیمت برنج در استان متعادل است تا هم تولیدکننده دچار ضرر و زیان نشود و هم مصرفکننده مقدار مصرف سالانه خود را با قیمت متعادل خریداری کند.
مدیر تنظیم بازار محصولات و نهادههای کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران یادآور شد: میانگین قیمت برنج طارم و هاشمی در استان ۷ هزار و ۵۰۰ تومان تا هشت هزار تومان، بینام ۷ هزار و ۵۰۰ تا هشت هزار تومان است ضمن اینکه برنجهای شیرودی، ندا و فجر ۵ هزار و ۷۰۰ تا ۶ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش میرسد.
نگهدار با بیان اینکه قیمت برنج در مناطق پاییندست مانند بابل، آمل، فریدونکنار، محمودآباد و بابلسر که از کیفیت مطلوبتری برخوردار هستند بیشتر است، گفت: برنج در شهرستانهای ساری و میاندورود با قیمت کمتر به فروش میرسد.
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