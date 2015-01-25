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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۱۷

با تصمیم شورای عالی اداری؛

تکلیف سازمان فضایی ایران مشخص شد

تکلیف سازمان فضایی ایران مشخص شد

سازمان فضایی ایران به زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برمی گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان فضایی ایران که در دولت قبل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جدا شده بود و به معاونت اجرایی ریاست جمهوری سپرده شده بود باردیگر به این وزارتخانه برمی گردد.

این تصمیم در شورای عالی اداری اتخاذ شده و قرار است به تایید نهایی رئیس جمهور برسد.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با رد شایعاتی در مورد انحلال سازمان فضایی ایران تاکید کرد: انحلال این سازمان صحیح نیست و سازمان فضایی ایران و همه ارکان آن با قوت به کار خود ادامه خواهند داد.

عضو کابینه دولت یازدهم خاطرنشان کرد: براساس تصمیم شورای عالی اداری، بخش سیاستگذاری، نظارت و برنامه ریزی در ریاست جمهوری باقی می ماند و کلیه امور اجرایی این سازمان به زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار می شود.

روز گذشته شورای عالی اداری پس از بحث و بررسی در مورد جایگاه سازمانی سازمان فضایی ایران و پژوهشکده های وابسته، در خصوص نحوه افزایش انسجام تشکیلاتی در فعالیت های مربوط به امور فضایی کشور تصمیماتی اتخاذ کرد.

کد مطلب 2473262

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