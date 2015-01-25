مدیریت منابع آب در حفاظت از دشت قزوین نقش بسزایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نیازعلی ابراهیمی پاک صبح یکشنبه در جلسه مشترک با رییس و اعضای هیات مدیره تعاونی آببران قزوین اظهارداشت: دشت قزوین با موقعیت مناسب و اراضی کشاورزی سرمایه بزرگی است که باید از منابع آب موجود در آن به نحو بهینه بهره برداری شود.

وی با اشاره به نقش تعاونی آببران در توزیع عادلانه آب بین کشاورزان زیر شبکه آبیاری دشت قزوین بر تعیین مناسب قیمت آب مصرفی برای کشاورزان تاکید کرد.

ابراهیمی پاک افزود: در جلسه قیمت گذاری آب، تعاونی آببران، آب منطقه ای و جهاد کشاورزی بایستی حضور داشته باشند تا بتوان قمیت واقعی و مناسب برای بهره برداران از آب شبکه تعین شود.

وی بر لزوم ساماندهی چاههای غیر مجاز، اجرای سیستم های نوین آبیاری تاکید کرد.

رئیس هیئت مدیره تعاونی آببران قزوین هم گفت: در حال حاضر این تعاونی با ۲۰۰ نفر عضو وظیفه سهمیه بندی و تامین آب بیش از ۶۰ هزار هکتار از اراضی زیر شبکه را بر عهده دارد.

حسین رضا جو طول کانال اصلی انتقال آب طالقان به دشت قزوین را ۹۴ کیلومتر برآوردکرد و گفت: بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر کانال بتنی فرعی برای انتقال آب به اراضی کشاورزی زیر شبکه احداث شده است.

به گفته وی، هم اکنون ۳۰ هزار بهره بردار کشاورز برای آبیاری اراضی کشاورزی خود از کانال انتقال آب قزوین استفاده می کنند.