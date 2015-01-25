هواپیماهای آمریکایی زندگی آن ‌هاتاوی را به چالش کشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، آن هاتاوی قرار است بهار 2015 در نمایش «زمینه» به کارگردانی جولی تایمور از تولیدات کمپانی تئاتر «پاپلیک» در تئاتر برادوی روی صحنه برود. نمایش «زمینه» که توسط جرج برانت نوشته شده، روایتگر داستان زن خلبان جنگی آمریکایی است که به دلیل بارداری از کار کنار گذاشته می‌شود.



وی به دلیل بارداری در مقر هدایت هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی مشغول به فعالیت می‌شود. او روزها مشغول کشتن تروریست‌ها از طریق هدایت هواپیماهای بدون سرنشین است و شب‌ها درگیر مسائل و زندگی خانوادگی خود. دوگانگی و شرایطی که این زن در فضای کار نظامی و همچنین زندگی خانوادگی خود تجربه می‌کند، او را با چالش می‌کشند.



آن هاتاوای که پیش از این و در سال 2013 اسکار بازیگری مکمل را برای ایفای نقش فانتین در فیلم موزیکال «بینوایان» دریافت کرد، در سال 2009 در نمایش «شب دوازدهم» ویلیام شکسپیر به ایفای نقش پرداخته است.



تایمور نیز اولین هنرمند زنی است که جایزه تونی کارگردانی را دریافت کرده است. این جایزه در سال 1998 و برای نمایش موزیکال «شیر شاه» به تایمور اختصاص پیدا کرد.



