محدودیتی در واگذاری انشعاب برق به متقاضیان در همدان وجود ندارد

حاجیرضا تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انعقاد اقدامات صورت گرفته در راستای کاهش تلفات در استان همدان اظهار داشت: در این زمینه میثاقنامهای با شرکت توانیر منعقد شده که تا یکسال آینده چهار و نیم درصد تلفات انرژی را کاهش دهیم و از ۱۶ درصد به ۱۱ و نیم درصد برسانیم.
وی افزود: چهار و نیم درصد به معنای سالانه ۱۳۵ میلیون کیلووات ساعت صرفهجویی است که ۲۰ میلیارد تومان از هزینههای تولید را کاهش داده و نتیجه آن کاهش بهای برق مصرفی مشترکان خواهد بود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد: جمعآوری برقهای غیرمجاز، تست و بازرسی لوازم اندازهگیری، استفاده ازمولدهای مقیاس کوچک، حذف و کاهش شبکههای فشار ضعیف، تغییر ساختار شبکههای برق و قرائت صحیح و بهنگام کنتور مشترکان و جابجایی و استقرار پستهای توزیع در مراکز ثقل بار از اقدامات اجرایی در زمینه کاهش تلفات است.
وی ادامه داد: کاهش تلفات نصب کنتورهای چند تعرفه و تعویض کنتورهای معیوب و تعدیل شبكه روشنایی معابر با استفاده از چراغهایی با بازدهی بالا و لامپ کم مصرف نیز از جمله اقدامات جهادی در راستای کاهش تلفات است که در برنامه شرکت وجود دارد.
تیموری با اشاره به فعالیتهای انجام شده در راستای کاهش خاموشیها در استان همدان بیان داشت: اصلاح ساختار شبکهها و کابل سرویس مشترکین، اصلاح و تعویض جمپرهای معیوب و اتصالات سست، کاهش طول فیدرهای ۲۰ کیلوولت و تعدیل بار ترانسهای عمومی و فیدرهای فشار متوسط و فشار ضعیف در این زمینه انجام شده است.
وی ادامه داد: تبدیل شبکه هوایی به زمینـی و استفاده از کابل خودنگهدار، مدیریت بار فیدرهای كشاورزی، نصب خازنهای فشار متـوسط و فشار ضعیف، استفاده از فناوریهای نوین وارد مدار کردن ژنراتورهای اضطراری و خودتأمین نیز از دیگر اقداماتی است که برای کاهش خاموشیها در استان صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هیچ محدودیتی در واگذاری انشعاب به متقاضیان وجود ندارد، عنوان کرد: گاهی به دلیل در حریم بودن ملک و نداشتن پروانه ساختمانی تا زمان رفع مشکل، واگذاری انشعاب به تاخیر میافتد بنابراین کسانی که مشمول تبصره هشت ماده قانونی میشوند باید با اخذ مجوز از شهرداری نسبت به خرید انشعاب برق اقدام کنند.
حریم قانونی برق برای شبکههای فشار ضعیف یک و نیم متر و برای شبکههای فشار متوسط (۲۰ کیلوولت) سه متر است
وی با اشاره به حریم قانونی تعریف شده برای شبکههای برق یادآور شد: حریم قانونی برق برای شبکههای فشار ضعیف یک و نیم متر و برای شبکههای فشار متوسط (۲۰ کیلوولت) سه متر است.
تیموری با اشاره به اهمیت رعایت حریم قانونی شبکههای برق اظهار داشت: گاهی مشترکین به دلیل عدم آگاهی از این موضوع با خطرات برقگرفتگی و حتی خطرات جانی مواجه میشوند.
وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی توسط افرادی که با کار انها در ارتباط با برق است به ویژه داربستکاران و کامیونداران اضافه کرد: در این زمینه دفتر ایمنی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان نسبت به برگزاری کلاسهای آموزشی برای گروههای مختلف اقدام کرده تا با آگاهسازی افراد اقدامات ایمنی در زمان خطر صورت گیرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان گفت: مرکز اتفاقات عملیات و سامانه تلفنی ۱۲۱ شرکت نیز به صورت شبانهروز فعال است تا شهروندان به محض مشاهده سیمبریدگی و هر موضوع دیگر مرتبط با برق تماس گرفته و اطلاع دهند.
وی در ادامه با اشاره به راهکارهای مدیریت مصرف عنوان کرد: تحت هیچ شرایطی در ساعات اوج مصرف نباید از وسایلی پرمصرف مثل ماشین لباسشویی، جاروبرقی، اتو و غیره استفاده شود.
تیموری تأکید کرد: باید در صورت عدم نیاز به استفاده از لوازم برقی مانند تلویزیون، ضبط صوت، رایانه دوشاخه آنها را از پریز خارج کرده و از لامپهای LED که مصرف برق کمتر و طول عمر بیشتری دارند استفاده کرد.
وی عنوان کرد: پرداخت به موقع صورتحساب برق از دیگر انتظارات شرکت است که شرکت را در خدماترسانی بهتر به مشترکین یاری میکند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر پرهیز از اسراف و ترویج الگوی مصرف باید اصلاح الگوی مصرف در تمام زندگی ما جاری و ساری شود.
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