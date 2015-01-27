تشدید نظارت برورودوخروج پرندگان شکاری/افزایش تمهیدات درجنوب و مرکز

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به سیاست های این سازمان برای مقابله با ورود و خروج غیرقانونی گونه های جانوری و اجرای تعهدات بین المللی از جمله ضوابط کنوانسیون سایتیس گفت: پیرو ابلاغیه های قبلی بکارگیری کامل اقدامات حفاظتی در استانها طی بخشنامه ای به ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها ابلاغ شده است.



علی تیموری در خصوص مفاد این بخشنامه توضیح داد : در این بخشنامه ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها برنظارت دقیق بر ورود و خروج پرندگان شکاری و اعمال مقررات کنوانسیون سایتیس تاکید شده است.



ورود تمام گونه های مشمول کنوانسیون سایتیس به کشور مستلزم اخذ مجوز



تیموری با اشاره به برخی گزارش های ورود اتباع خارجی به کشور همراه با پرندگان شکاری بدون اخذ مجوز های لازم از سازمان حفاظت محیط زیست، تصریح کرد: ورود کلیه گونه های مشمول کنوانسیون سایتیس به کشور از جمله پرندگان شکاری، مستلزم اخذ مجوز ورود سایتیس از مدیر اجرایی کنوانسیون سایتیس مستقر در اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید می باشد.





گواهی سایتیس از کشور مبدا به هیچ عنوان مجوز برای ورود پرندگان به کشور محسوب نمی شود



وی تاکید کرد: ارائه گواهی سایتیس (یا پاسپورت های سایتیس) از کشور مبدا یا سایر کشورها، به هیچ عنوان مجوز برای ورود پرندگان به کشور محسوب نشده و ورود آنها بدون اخذ مجوز مدیریت اجرایی سایتیس در ایران، ممنوع بوده و نقض مقررات و جرم محسوب می شود.



بازدید اتباع بیگانه از مناطق حفاظت شده نیازمند اخذ مجوز از اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید



تیموری با اعلام اینکه خروج پرندگان شکاری وسایر گونه های مشمول سایتیس از کشور نیز مستلزم اخذ مجوز خروج از مدیر اجرایی کنوانسیون سایتیس در ایران است، گفت: بازدید اتباع بیگانه از مناطق تحت مدیریت سازمان برای هر مدت و به هر دلیل، نیازمند اخذ مجوز از اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید بوده و ادارات کل استانها نمی توانند راسا" نسبت به صدور مجوز بازدید برای آنها اقدام کنند.



این گزارش می افزاید، مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه به افزایش تمهیدات حفاظتی در استانهای هرمزگان، خوزستان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و یزد اشاره کرد و گفت: در بخشنامه به ادارات کل استان های جنوبی و مرکزی خواستار افزایش تمهیدات حفاظتی در سطح استان ها شده ایم.

وی با بیان اینکه بر اساس ضوابط قانونی ورود و خروج پرندگان شکاری و در راستای حفاظت از تنوع زیستی با هرگونه سوء استفاده احتمالی اتباع بیگانه مقابله می شود، گفت: در بخشنامه ای به ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها خواستار انجام اقدامات حفاظتی بیشتر برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی اتباع بیگانه شده است.



تیموری تصریح کرد: ضوابط ورود و خروج گونه ها بخصوص پرندگان شکاری به کلیه مبادی ورودی و خروجی و گمرکات استان و هماهنگی کامل با این مراجع جهت ممانعت از هرگونه ورود یا خروج این گونه ها قبل از اخذ مجوز های قانونی لازم از سازمان ابلاغ شده است.



حمل و نقل و جابجایی پرندگان شکاری در سطح استان بدون مجوز سازمان محیط زیست ممنوع است



بنابر این گزارش، تیموری با تاکید بر اینکه ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها ملزم به اخذ مجوز ورود اتباع خارجی به مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید هستند، گفت: کلیه مامورین اجرایی استانها بر ممنوعیت هرگونه حضور بدون مجوز اتباع خارجی در محدوده مناطق سازمان توجیه می شوند و حمل و نقل و جابجایی پرندگان شکاری بدون مجوز این سازمان ممنوع است.



وی تصریح کرد: ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها مستلزم هماهنگی کامل با مقامات و مسئولین استان و انعکاس سیاستهای سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص ممنوعیت هرگونه شکار در سالجاری و همچنین ممنوعیت قانونی ورود پرندگان شکاری به کشور و حمل و نقل آنها در زیستگاههای طبیعی شدند.



تشدید اقدامات حفاظتی در سطح مناطقی که بیشتر مورد توجه اتباع بیگانه است



تیموری از تشدید اقدامات حفاظتی در سطح مناطقی که بیشتر مورد توجه اتباع بیگانه یا عوامل آنها در رابطه با شکار هستند خبر داد و گفت: هماهنگی های لازم با مراجع انتظامی استانها به منظور جلب همکاری آنها در برخورد با تخلفات احتمالی بعمل می آید.



وی افزود: برای جلوگیری از اقدامات ناهماهنگ گزارش سریع موارد کشف حضور اتباع بیگانه یا پرندگان شکاری غیر مجاز برای اتخاذ تصمیمات قانونی به اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست ارسال می شود .

