ترانزیت ارتباطی عراق از ایران کلید خورد/ استفاده از شبکه فیبر توانیر

به گزارش خبرنگار مهر، ترانزیت ارتباطی کشور عراق از مسیر ایران صبح امروز سه شنبه با حضور وزرای ارتباطات ایران و عراق در شرکت ارتباطات زیرساخت کلید خورد.

با اجرای این پروژه که با هدف بکارگیری پتانسیل های ایران در تامین نیازهای ارتباطی و اطلاعاتی کشورهای همسایه با توجه به موقعیت استراتژیک ایران عملیاتی شده است با توافق صورت گرفته میان وزارت ارتباات و وزارت نیرو، بخشی از ترافیک بین الملل عراق از مسیر ایران از غرب به شمال، ترانزیت می شود.

این مسیر برروی شبکه مازاد فیبرنوری شرکت توانیر و با سرمایه گذاری شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران عملیاتی می شود؛ در فاز نخست این پروژه، 3 هزار و 700 کیلومتر از این شبکه با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و از طریق اتصال به شبکه مادر مخابراتی ایران آماده بهره برداری شده است.

اجرای این پروژه که از مرز مریوان و قصر شیرین در غرب و نوردوز در شمال عملیاتی می شود ترانزیت ارتباطات عراق را در دو مسیر اصلی و پشتیبان در 8 استان کشور رقم خواهد زد و معادل 200 گیگابیت بر ثانیه ظرفیت اطلاعاتی را انتقال می دهد که تا یک ترابیت بر ثانیه قابل ارتقا است.

افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک بین الملل، ارتقای شاخص اعتبار بین الملل، ارزآوری اقتصادی، استفاده از پتانسیل ملی کشور در حوزه شبکه فیبرنوری و حرکت به سمت تبدیل شدن به هاب منطقه از جمله دستاوردهای این پروژه عنوان شده است.

کاظم الراشد وزیر ارتباطات عراق در این مراسم ایران را حلقه وصل عراق به سایر کشورها عنوان کرد که در راستای مناسبات دو کشور به اجرا درآمده است.

وی با تاکید بر اینکه از تجربیات حوزه ارتباطات ایران در عراق استفاده می شود از افزایش حجم تبادلات مالی و سطح همکاریهای دو کشور از طریق کابلها و ایستگاههای تلفن همراه در آینده نزدیک خبر داد.