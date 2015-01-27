برنامه آینده ترانزیت ارتباطات بین الملل/ ایجاد 14 ترابیت ظرفیت ارتباطی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خسروی امروز در مراسم افتتاح فاز نخست پروژه ارتباطی ترانزیت عراق - اوج- ، با اشاره به برنامه شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی ایجاد زیرساختهای اصلی کشور و تامین کننده پهنای باند اینترنت اظهار داشت: ایران پل ارتباطی شرق و غرب دنیا است و موقعیت خوبی برای برقراری مسیر ارتباطی 14 کشور همسایه را دارد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، با بیان اینکه ارتباطات بین المللی ماهواره ای ایران از 3 ایستگاه تامین می شود ادامه داد: ارتباطات ایران از 22 درگاه بین المللی تامین می شود که برای مثال هم اکنون از طریق 5 گیت وی با کشور عراق ارتباط داریم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برنامه های آینده شرکت ارتباطات زیرساخت، گفت: ایجاد امکانات در مرزها و افزایش 14 ترابیت بر ثانیه ظرفیت برای ترانزیت بین الملل از جمله برنامه های سال آینده است خاطرنشان کرد: پروژه های مرتبط برای این طرح سفارشی سازی شده و بخشی از آن امسال اجرایی می شود و تا سال آینده نیز کل ظرفیت این پروژه اجرایی می شود.

خسروی با اشاره به پروژه های ارتباطی از طریق کابل های دریایی گفت: هم اکنون به دلیل موقعیت استراتژیک ایران، پروژه های مهم ارتباطی از مسیر ایران به سایر کشورها اجرایی می شود به نحوی که تاکنون پروژه کابل ایران اروپا از چین به فرانکفورت، پروژه فالکون برای ارتباطات کشورهای خلیج فارس، پروژه ارتباطی کویت برای برقراری ارتباطات جنوب کشور، کابل پیشگامان برای ترانزیت چابهار به عمان، پروژه GBI و EPEG برای اتصال عمان به فرانکفورت، به اجرا درآمده است.

وی در مورد اجرای پروژه ارتباطی ترانزیت عراق نیز گفت: نگاهمان به این پروژه نگاه اقتصادی نیست و قصد داریم امکاناتمان را در اختیار این کشور به عنوان کشور دوست و همسایه قرار دهیم.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره قطع ارتباطات عراق از شمال به جنوب به دلیل تسخیر نیروهای داعش، گفت:پروژه اوج از مرز مریوان تا شمال نوردوز می تواند ارتباط عراق از شمال به جنوب را فعال کند و در پروژه بعدی نیز اجرای ترانزیت از جنوب به شمال را از طریق این شبکه خواهیم داشت.