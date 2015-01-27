تصمیم چین برای ساخت پایگاه نظامی در نزدیکی جزایر مورد مناقشه با ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری کیودو در گزارشی با اشاره به تصمیم چین برای ساخت پایگاه نظامی نزدیک ژاپن در جزیره نانجی در 300 کیلومتری جزایر «سنکاکو» نوشت بر اساس تصاویر ماهواره‌ ای، چین احداث 10 باند فرود هلی‌ کوپتر و یک توربین بادی را تمام کرده است.

خبرگزاری کیودو همچنین امروز سه شنبه در خبر دیگری از ورود دو فروند کشتی گارد ساحلی چین به جزایر مورد مناقشه این کشور با ژاپن در دریای چین شرقی خبر داده بود که کشتیهای گارد ساحلی چین پس از هشدار گارد ساحلی ژاپن این منطقه را ترک کردند.

به گفته مقر گارد ساحلی منطقه ای ژاپن در «ناها» واقع در استان «اوکیناوا»، این سومین بار در سال جاری میلادی است که کشتیهای گشت ساحلی چین وارد آبهای قلمرو ژاپن می شوند.