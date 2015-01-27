تامین ۲۰۰ میلیارد ریال برای خرید ذخیره سازی مرکبات شب عید در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهاد کشاورزی مازندران، سید محمد جعفری در جلسه تنظیم بازار محصولات کشاورزی استان از تامین بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال برای خرید ذخیره سازی مرکبات شب عید در استان خبر داد و اظهار داشت: مسوولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی و به تبع آن در استان ها به سازمان جهاد کشاورزی و دبیری کمیسیون تنظیم بازار استان نیز به جهاد کشاورزی واگذار شد که اقدامات خوبی در طرح ضیافت ماه مبارک رمضان با همکاری این سازمان و سازمان صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت.

وی با اشاره به افزایش۲۰ گرمی وزن پرتقال به حدود۳۵۰ گرم جهت ذخیره سازی، از تامین حدود ۲۰۰ میلیارد ریال وجه خرید که پس از دریافت میوه ذخیره سازی شده پرداخت می گردد خبر داد و بر برگزاری نشست ماهانه با صادرکنندگان، برگزاری منظم جلسات شورای تنظیم بازار محصولات کشاورزی، تشکیل کمیته ستاد بحران بازار مرغ با مدیریت جوجه ریزی و فرهنگ تولید مرغ صادراتی، مدیریت در نحوه توزیع سبوس توسط شرکت غله و معاونت امور دام و خرید بیشتر به صورت تضمینی با ورود به سامانه مربوطه و ... تاکید کرد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی از صدور ۵۳ فقره پروانه صنایع تبدیلی و تکمیلیکشاورزی در ۹ ماهه نخست سال جاری در مازندران خبر داد.

سید محمد جعفری اظهار داشت: از سوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ۹ماهه نخست سال جاری تعداد ۵۳ فقره پروانه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی به ظرفیت ۳۹۹ هزار و ۸۱۶ تن در استان مازندران صادر شد.

وی با اشاره به اینکه این تعداد پروانه مربوط به بخش زراعی (۲۳ فقره)، دام و طیور (۵ فقره) و باغی (۲۵ فقره) بوده از صدور ۴۶ فقره مجوز بهره برداری به ظرفیت ۱۱۳ هزار و ۸۵۶ تن در بخش های فوق خبر داد و افزود: در این راستا ۱۴ فقره مجوز توسعه پروانه های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در مدت زمان فوق صادر شده است.

جعفری در پایان گفت: در نه ماهه اول سال جاری تعداد ۷ فقره مجوز تاسیس به ظرفیت ۱۵۲ هزار و ۲۹۵ هکتار و دو فقره مجوز بهره برداری به ظرفیت سه هزار و ۳۹۰ هکتار برای مکانیزاسیون کشاورزی استان مازندران در بخش های زراعی، باغی و دامی صادر شده است.